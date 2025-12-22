- Hoy:
Facundo Callejo rompe su silencio y reveló si será el gran fichaje de Cristal: "Me han llamado..."
El delantero Facundo Callejo suena como el gran refuerzo de Sporting Cristal. El atacante de Cusco FC rompe su silencio y dio importante mensaje sobre su futuro.
El periodista Julio Peña indicó que el goleador de la Liga 1 2025, Facundo Callejo, está muy cerca de firmar con Sporting Cristal. Una noticia que sorprendió al 'Pueblo Celeste' y desató la emoción de sus hinchas.
Sin embargo, Callejo salió al frente para desmentir lo señalado por Peña. El atacante de 33 años aseguró que nadie de Sporting Cristal se comunicó con su representante.
"Me han llamado y escrito un montón de periodistas, pero no hay nada en realidad, no se comunicó nadie conmigo ni con la persona que trabaja para mí", expresó el atacante.
Facundo Callejo habló sobre su futuro.
Facundo puntualizó que cuando salió la información que tiene todo listo para firmar con Cristal, su representante le aseguró que no hay nada.
"No sé de dónde salió, pero con mi entorno nadie habló. Seguramente va a haber interesados, pero soy consciente que es muy pronto, todavía no hay nada. Todo es suposición, no hay nada concreto, es responder algo sobre un supuesto y no tiene sentido", aseguró.
Facundo Callejo mentalizado en Cusco FC
Facundo Callejo señaló que tiene contrato con Cusco FC hasta el 2027, ahorita está tranquilo disfrutando de sus vacaciones. No piensa en ofertas o rumores sobre su futuro.
"Hoy estoy en Cusco, tengo contrato hasta 2027, hay que estar tranquilo y yo quiero disfrutar las vacaciones, fue un año muy largo, de mucha intensidad y autoexigencia. Lo que menos quiero es estar pensando si llega este club u otro, eso se lo dejo a mi representante, esta es la temporada de él", agregó.
También se pronunció sobre la participación que tendrá Cusco FC en la Libertadores: "Vi los bombos, estamos tranquilos y disfrutando, no quiero estar pensando en eso".
