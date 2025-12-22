Sporting Cristal ganó 3-1 a Alianza Lima y se coronó campeón en importante torneo

Sporting Cristal se ha destacado por ganar finales importantes en el fútbol masculino. En esta ocasión, el equipo femenino Sub-20 demostró esa fuerza y virtud al representar y defender el escudo del cuadro rimense. Por ello, las jugadoras celestes lograron vencer a Alianza Lima en un destacado campeonato.

Sporting Cristal ganó 3-1 a Alianza Lima en la final y causó la algarabía de la hinchada celeste

La Sub-20 del Sporting Cristal Femenino venció por 3-1 a Alianza Lima Femenino en la final del Torneo Extraordinario Femenino 2025, que se llevó a cabo en el Polideportivo Limatambo.

Las goleadoras del equipo rimense fueron Melany Mondac, quien anotó dos goles, y Alison Buitrón. Por otro lado, Valeri Luna hizo su aporte para el equipo de las íntimas, pero no fue suficiente.

Sporting Cristal celebrando el gol del triunfo ante Alianza Lima en la categoría sub-20 del fútbol femenino.

La cuenta oficial de Cristal y la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lima tomaron la posta para dar un saludo público a las campeonas a través de sus redes sociales.

"¡Campeonas Sub-20! Sporting Cristal venció 3-1 a Alianza Lima y obtuvo el título del Torneo Femenino Extraordinario de esa categoría", se puede leer en el X del cuadro del Rímac. "Sporting Cristal Femenino, campeón del Torneo Promocional Femenino Sub-20", por su lado el CM de la Liga.

Sporting Cristal felicitó a las jugadoras que salieron campeonas de la categoría sub-20.

Sporting Cristal Sub-20 campeón del Torneo Extraordinario Femenino 2025

Para llegar a la final del Torneo Extraordinario Femenino 2025, las 'bajopontinas' tuvieron que vencer a Sport Boys, mientras que las blanquiazules hicieron lo propio contra Universitario de Deportes Femenino.

Este encuentro entre Cristal y Alianza está disponible en el canal de YouTube de la Liga Departamental de Lima. Además, se pueden encontrar los partidos de semifinales entre Cristal vs. Boys y Alianza vs. Universitario.