Sporting Cristal rompe el mercado y fichó a volante con pasado en Fluminense: "Se suma"
Sporting Cristal sorprende y anunció, a través de sus redes sociales, el fichaje de una figura que tuvo un paso importante por Fluminense de Brasil.
Sporting Cristal está gestionando los próximos fichajes de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Además, el equipo femenino del club ha comenzado a anunciar a las futbolistas que se unirán al equipo para la próxima Liga Femenina. Entre ellas, se destaca Thayla Sousa, volante brasileña que ha jugado en Fluminense.
Sporting Cristal presentó a figura que jugó en Fluminense
Cristal Femenino hizo oficial la contratación de Thayla Sousa, futbolista brasileña de 26 años cuya posición actual es centrocampista.
"Thayla Sousa, volante brasileña, se suma a la Celeste como nuestro segundo refuerzo internacional para la Temporada 2026. ¡Bienvenida a tu nueva casa!", se puede leer en el X del cuadro bajopontino.
Sporting Cristal presentó a su nuevo fichaje que jugó en Fluminense.
Thayla Sousa es nuevo fichaje de Sporting Cristal Femenino
De esta forma, Sporting Cristal ficha a una jugadora de peso internacional que ha estado en distintos clubes importantes de Brasil, entre ellos Fluminense, Cruzeiro, Gremio, Vasco da Gama, entre otros.
Además, no solo ha jugado en su país, ya que logró fichar por distintos clubes como Santiago Morning de Chile en 2023, Valadares Gaia de Portugal en 2020 y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en 2021.
Thayla Sousa es una futbolista brasileña que ha jugado en grandes equipos brasileños como Fluminense o Gremio.
Cabe manifestar que antes de llegar a Perú para jugar por Sporting Cristal, Thayla Sousa estuvo jugando por Brasil de Farroupilha, donde disputó 8 partidos y no logró marcar goles. Además, la volante brasileña cuenta en su historial con el título del Campeonato Paranaense Femenino.
