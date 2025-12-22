Sporting Cristal remece el mercado y anuncia el fichaje de figura argentina: "Bienvenido"

Sporting Cristal está enfocado en poder armar un plantel de gran nivel para la siguiente temporada y aumentar sus opciones rumbo al título de la Liga 1, así como llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Por ello, se movieron en el mercado de fichajes y acaban de anunciar la incorporación del defensa Juan Cruz González.

Mediante sus canales oficiales, Sporting Cristal informó a los hinchas que llegaron a un principio acuerdo para concretar el fichaje del lateral Juan Cruz González, quien se unirá al club para afrontar la Liga 1 2026 y para potenciar la banda derecha.

González llega procedente del club Chacarita Jrs. de la segunda división del fútbol argentino, equipo donde logró tener una gran regularidad durante el 2025. Cabe señalar que, la institución rimense señaló que esta operación queda sujeta a que el jugador pueda superar satisfactoriamente los exámenes médicos pertinentes.

"¡Bienvenido al Rímac, Juan! Hemos alcanzado un principio de acuerdo con el jugador argentino Juan Cruz González para ser parte de nuestro primer equipo durante la temporada 2026, estando sujeto al cumplimiento de aspectos contractuales y a las revisiones médicas correspondientes", fue el mensaje que compartió el club.

Juan Cruz González y sus números en el 2025

Durante la temporada 2025, Juan González demostró un gran desempeño con la camiseta de Chacarita Jrs., jugando 25 partidos con el equipo, donde logró anotar en 3 oportunidades, consagrándose como uno de los titulares habituales.

Trayectoria de Juan Cruz González

Chacarita Jrs.

Central Córdoba

SD Aucas

Juan Cruz González se despidió de Chacarita Jrs.

"Después de mucho tiempo hoy me toca despedirme de este hermoso club, tantas cosas vividas que me llevo los mejores recuerdos y momentos. Gracias a la gente alentó siempre y ojalá muy pronto puedan estar donde se merece, chaca es grande por su gente", publicó el jugador en su cuenta de Instagram.