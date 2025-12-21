Sporting Cristal recibe terrible noticia que complica su partido de Copa Libertadores 2026

Uno de los equipos que alista su plantel para la temporada 2026 es Sporting Cristal. El cuadro celeste busca hacer una reestructuración en su plantel, sabiendo que tienen la obligación de ser campeón en la Liga 1 y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Justamente, su participación a nivel internacional ha generado una mala noticia en la interna celeste, más aún al ver que posiblemente enfrenten a Alianza Lima en la Fase 2 del torneo Conmebol.

Resulta, que Sporting Cristal es local en Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima. La Conmebol hizo oficial su partido de vuelta por la Fase 2 para el día 24 de febrero del 2026, entendiendo que la ida será el 17 de febrero en campo rival. No obstante, la fecha para los 'rimenses' choca con un concierto programado desde hace meses del artista Alejandro Sanz.

Este evento del cantautor español tiene como sede el coloso José Díaz, el cual contará con dos fechas de espectáculo para los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero del 2026. Los celestes jugarán el martes 24, por lo que hay incertidumbre en las licencias para que el cuadro del Rímac afronte un día antes su cotejo.

Concierto de Alejandro Sanz será un día después del partido de Sporting Cristal.

Dado que hay contrato de por medio entre la empresa de entretenimiento y el IPD para el alquiler del Estadio Nacional, hay altas probabilidades de que Sporting Cristal deba buscar nuevo escenario para afrontar su partido de Copa Libertadores 2026. Asimismo, existe la posibilidad de que el evento cambie de recinto por la prioridad al deporte, pero es algo poco probable por los documentos firmados con anticipación.

Sporting Cristal analizará buscar nuevo estadio

Los estadios con la autorización Conmebol son Matute y el Monumental. Como se recuerda, los celestes han jugada una vez en el Alejandro Villanueva por choques de Copa Sudamericana, pero en esta ocasión no podrá ser viable al ver que es recinto del rival que podría tener al frente en la Fase 2.

Momentos de planificación y decisión se vivirán en la interna celeste, sabiendo que deben definir este aspecto cuanto antes en su afán de seguir compitiendo a nivel internacional en la Copa Libertadores 2026.