Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal

Todo definido para Sporting Cristal en su afán de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los celestes recibirán en la Fase 2 al ganador de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo de Paraguay, por lo que hay altas expectativas de lo que pueda ocurrir en febrero del siguiente año para conocer el cruce de los 'rimenses'.

PUEDES VER: Así fue el sorteo del la Copa Libertadores 2026 Fase Preliminar

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

El partido entre Sporting Cristal con el ganador de la llave entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo entre el 17 y 24 de febrero del próximo año. De momento, la Conmebol no ha revelado la fecha exacta para el choque de los celestes en el certamen internacional.

Sporting Cristal anuncia su posible rival de Copa Libertadores 2026.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo?

Conmebol no ha confirmado los horarios de los partidos de ida y vuelta entre Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo. Lo cierto, es que se estima que será en horas de la noche para que ningún equipo se vea afectado en cuanto a taquilla y/o televisión para el ente sudamericano.

Llaves de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Así quedaron los cruces de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, en el que Sporting Cristal consiguió su boleto a esta instancia por ser "Perú 3" en la Liga 1. Sin embargo, otro elenco peruano puede avanzar a esta instancia internacional como Alianza Lima, que de superar la llave ante 2 de Mayo enfrentará a los celestes en busca del boleto a la Fase 3.

E2 vs. Guaraní (C1)

E1 vs. Deportes Tolima (C2)

E3 vs. Sporting Cristal (C3)

Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors (C4)

Representante de Bolivia vs. Botafogo (C5)

Carabobo vs. Huachipato (C6)

O'Higgins vs. Bahía (C7)

Liverpool vs. Independiente Medellín (C8)

Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima o 2 de Mayo?

Si bien aún no se define el rival directo de Sporting Cristal en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, se sabe que su partido se transmitirá en vivo por la señal de ESPN para todo el Perú y Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para verlo mediante Disney Plus o DGO.