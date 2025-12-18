Titular indiscutible en Cristal puso en duda su continuidad el 2026: "Es una opción"

Sporting Cristal comenzó anunciando varias salidas de futbolistas nacionales y extranjeros, luego de quedar como Perú 3 en la Copa Libertadores 2026. La directiva ya planifica lo que será el plantel que afrontará la Liga 1 y torneo Conmebol, sin embargo, mientras eso sucede algunos jugadores también analizan su futuro de cara a la siguiente temporada.

Futbolista titular de Sporting Cristal puso en duda su continuidad para el 2026

Diego Enríquez, se ha consolidado como el arquero titular en tienda celeste. La actual figura de la selección peruana viene siendo pieza fundamental en el cuadro que lidera Paulo Autuori a nivel local e internacional, por lo que siempre está abierta la posibilidad de que el guardameta sea seguido por algunos clubes del extranjero

Bajo ese escenario, a través de una reciente entrevista con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Deportes, el futbolista de 23 años puso en duda su continuidad en el Rímac el 2026, al señalar que su deseo siempre será dar el gran salto al exterior.

Diego Enríquez es pieza clave en el once de Sporting Cristal

"El poder emigrar al extranjero es una opción que manejo con mi representante. Es importante para mi el poder salir afuera. Aún no hay nada concreto", precisó Enríquez.

De otro lado, el portero de la 'Bicolor' realizó una autocrítica respecto al rendimiento del equipo este año y reveló la meta del 2026. "Fue una campaña de altibajos, no empezamos bien el año, luego recuperamos la forma de jugar, cambiamos al técnico pero no logramos el objetivo, pero la próxima temporada queremos salir campeones", agregó.

¿Cómo le fue a Diego Enríquez en Sporting Cristal este 2025?

El guardameta Diego Enríquez registra oficialmente 41 partidos con Sporting Cristal, teniendo en cuenta los Playoffs de la Liga 1, Apertura, Clausura, y Copa Libertadores. Recibió 52 goles, y mantuvo su portería en cero hasta en 14 ocasiones.