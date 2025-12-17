¿A qué hora es el sorteo de fase previa de Copa Libertadores, dónde ver y qué canal transmite?

La Conmebol llevará a cabo el sorteo de las etapas preliminares de la Copa Libertadores 2026 donde Alianza Lima y Sporting Cristal se alistan para saber a qué equipos tendrán que medirse en la primera y segunda fase, respectivamente. En esta nota, entérate los horarios y canales oficiales que te llevarán EN VIVO todas las incidencias.

¿Cuándo es el sorteo de fase previa de Copa Libertadores?

Según la programación oficial de la Conmebol, el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026 será este jueves 18 de diciembre en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ubicada en Luque, Paraguay.

Sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026/Foto: X

¿A qué hora es el sorteo de fase previa de Copa Libertadores?

El sorteo de fase previa de la Copa Libertadores dará comienzo a partir de las 10:00 horas locales de Perú. A continuación, te compartimos los horarios en el resto de países de Sudamérica.

México: 09:00 horas

Perú: 10:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Bolivia: 11:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Brasil: 12:00 horas

Uruguay: 12:00 horas

Chile: 12:00 horas

Paraguay: 12:00 horas

¿Dónde ver el sorteo de fase previa de Copa Libertadores?

ESPN será el canal que transmitirá en exclusiva el sorteo de fase previa de la Copa Libertadores 2026. La señal internacional llegará a las pantallas del Perú y el resto del continente sudamericano.

¿Cómo ver por internet el sorteo de fase previa de Copa Libertadores?

El YouTube oficial de la Conmebol Libertadores, también se encargará de llevarte EN VIVO y EN DIRECTO el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores totalmente gratis y por internet.

Los clubes peruanos que representarán al Perú en la Copa Sudamericana 2026

Vale recordar que, este jueves, la Conmebol realizará también el sorteo de los cruces de la primera fase de la Conmebol Sudamericana 2026, donde elencos como Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano tendrán participación y estarán a la expectativa de conocer a sus contrincantes.