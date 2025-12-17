0

¡Confirmado! Barcelona llega al Perú y enfrentará a grande de la Liga 1 2026: "Acuerdo"

Todo definido. Club grande de la Liga 1 enfrentará al Barcelona de Hansi Flick en un amistoso internacional con sede en la capital limeña. ¿Alianza Lima o Universitario?

Diego Medina
Barcelona sí llegará al Perú para jugar amistoso con Universitario o Alianza Lima.
Barcelona sí llegará al Perú para jugar amistoso con Universitario o Alianza Lima. | Foto: X Barcelona
Se confirma la presencia de Barcelona en Perú para un amistoso de talla mundial ante grande de la Liga 1 2026. El cuadro español tenía pactado un viaje a nuestro país para cierre del 2025, pero finalmente las fechas se han modificado y los aficionados pueden estar a la expectativa de ver a uno de los más grandes clubes del mundo en la capital limeña.

¿Cuándo jugará Barcelona en Perú?

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio, todo está listo para que Barcelona arribe a nuestra capital el próximo 30 de abril del 2026. El mismo elenco catalán ha confirmado a la productora "Sound Music Entertainment" que es la única fecha libre para venir al Perú y afrontar este choque de exhibición.

Esta entidad de entretenimiento fue la que consiguió la presencia de Inter Miami al Estadio Monumental contra Universitario, así como el duelo ante Alianza Lima por la Noche Blanquiazul. Ahora, el mencionado periodista indica que ya existe un contrato de por medio entre esta organización con Barcelona para que lleguen a Lima en el 2026, así como un primer pago de 150 mil dólares de todos los ítems a completar.

Barcelona

Barcelona tendrá programado un viaje al Perú el 30 de abril del 2026.

Barcelona jugará contra Alianza Lima o Universitario

El único punto pendiente es saber el rival de Barcelona para el próximo 30 de abril del 2026. Las negociaciones vienen siguiendo su curso con Alianza Lima y Universitario de Deportes, en el que de ser con los blanquiazules se disputará en el Estadio Nacional, mientras que si se concreta con los cremas todo apunta al Monumental.

"¡LO ÚLTIMO! El FC Barcelona vendrá al Perú el próximo 30 de abril de 2026. La misma productora, Sound Music Entertainment, que trae al Perú al Inter Miami, concretó el acuerdo con el club español. El rival está por confirmarse (Alianza Lima o Universitario), dependiendo de las negociaciones", informó el periodista Gustavo Peralta.

(VIDEO: L1 MAX | Gustavo Peralta)

Queda aguardar las últimas conversaciones entre estos dos grandes de la Liga 1 2026, sabiendo que su partido ante Barcelona será en medio del Torneo Apertura, así como choques a nivel internacional como Copa Libertadores y Sudamericana.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

