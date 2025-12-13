Fichajes Liga 1 2026: altas, bajas y rumores del mercado de pases peruano

0
Entérate de todos los movimientos del mercado de fichajes Liga 1 2026: altas confirmadas, bajas, renovaciones, últimos anuncios y opciones en negociación.

Shirley Marcelo
Fichajes de la Liga 1 2026.
Fichajes de la Liga 1 2026. | composición Líbero
El mercado de pases de la Liga 1 2026 ya empezó a moverse y los clubes afinan detalles para reforzar sus planteles de cara a una nueva temporada del fútbol peruano. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cusco y el resto de equipos (18 en total) concentran la atención con negociaciones en marcha, renovaciones clave y las primeras salidas confirmadas, en un escenario que promete cambios importantes en la conformación de los escuadras protagonistas para el próximo campeonato.

Fichajes 2026 de Universitario:

ALTASBAJASRUMORES
Sebastián BritosDiego Romero
Diego ChurínJavier Rabanal (DT)
Gabriel CostaGonzalo Mastriani
Jairo VélezAbel Hernández
Jorge Fossati - DT

Fichajes 2026 de Alianza Lima:

AltasBajasRumores
D’ Alessandro Montenegro Pablo Ceppelini
Alejandro Duarte Guillermo Enrique
Cristian Carbajal Ricardo Lagos
Jairo Vélez Hernán Barcos
Pablo Guede - DT Néstor Gorosito - DT
Luis Ramos

Fichajes 2026 de Sporting Cristal:

ALTASBAJASRUMORES
Alejandro DuarteGabriel Santana
Andrey Estupiñán

Fichajes 2026 de Melgar:

ALTASBAJASRUMORES
Pablo Erustes Mathias Llontop
Jeriel De SantisMariano Barreda
Percy Liza

Fichajes 2026 de Cusco FC:

ALTASBAJASRUMORES
Gabriel Carabajal
José Manzaneda
Gu Rum Choi
Diego Soto
José Bolívar

Fichajes 2026 de Cienciano:

ALTASBAJASRUMORES
Horacio Melgarejo (DT) Carlos Desio - DTMatías Sucar
Claudio Núñez Beto da SilvaGustavo Dulanto
Gerson Barreto Nicolás Amasifuén
Ignacio Barrios
Claudio Torrejón
Agustín Gonzáles

Fichajes 2026 de Los Chankas:

ALTASBAJASRUMORES
Gonzalo RizzoJosé Manzaneda
Jarlín Quintero Santiago Torres
Janio Pósito Pablo Bueno
Brayan Guevara Franz Schmidt
Abdiel Ayarza Willy Díaz
Kenyi Barrios Fred Zamalloa
Michael HuamánDavid Dioses

