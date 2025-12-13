- Hoy:
Fichajes Liga 1 2026: altas, bajas y rumores del mercado de pases peruano
Entérate de todos los movimientos del mercado de fichajes Liga 1 2026: altas confirmadas, bajas, renovaciones, últimos anuncios y opciones en negociación.
El mercado de pases de la Liga 1 2026 ya empezó a moverse y los clubes afinan detalles para reforzar sus planteles de cara a una nueva temporada del fútbol peruano. Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Cusco y el resto de equipos (18 en total) concentran la atención con negociaciones en marcha, renovaciones clave y las primeras salidas confirmadas, en un escenario que promete cambios importantes en la conformación de los escuadras protagonistas para el próximo campeonato.
Fichajes 2026 de Universitario:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Sebastián Britos
|Diego Romero
|Diego Churín
|Javier Rabanal (DT)
|Gabriel Costa
|Gonzalo Mastriani
|Jairo Vélez
|Abel Hernández
|Jorge Fossati - DT
Fichajes 2026 de Alianza Lima:
|Altas
|Bajas
|Rumores
|D’ Alessandro Montenegro
|Pablo Ceppelini
|Alejandro Duarte
|Guillermo Enrique
|Cristian Carbajal
|Ricardo Lagos
|Jairo Vélez
|Hernán Barcos
|Pablo Guede - DT
|Néstor Gorosito - DT
|Luis Ramos
Fichajes 2026 de Sporting Cristal:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Alejandro Duarte
|Gabriel Santana
|Andrey Estupiñán
Fichajes 2026 de Melgar:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Pablo Erustes
|Mathias Llontop
|Jeriel De Santis
|Mariano Barreda
|Percy Liza
Fichajes 2026 de Cusco FC:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Gabriel Carabajal
|José Manzaneda
|Gu Rum Choi
|Diego Soto
|José Bolívar
Fichajes 2026 de Cienciano:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Horacio Melgarejo (DT)
|Carlos Desio - DT
|Matías Sucar
|Claudio Núñez
|Beto da Silva
|Gustavo Dulanto
|Gerson Barreto
|Nicolás Amasifuén
|Ignacio Barrios
|Claudio Torrejón
|Agustín Gonzáles
Fichajes 2026 de Los Chankas:
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo
|José Manzaneda
|Jarlín Quintero
|Santiago Torres
|Janio Pósito
|Pablo Bueno
|Brayan Guevara
|Franz Schmidt
|Abdiel Ayarza
|Willy Díaz
|Kenyi Barrios
|Fred Zamalloa
|Michael Huamán
|David Dioses
