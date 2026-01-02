Oficial: Alianza Lima firmó a futbolista que jugó en Alemania para la temporada 2026

Alianza Lima viene armando un plantel competitivo para la temporada 2026. La directiva no quiere dar ningún margen de error ante sus rivales, por ello, ahora acaban de asegurar la presencia de un futbolista de alto nivel de cara a la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores. Los íntimos apuntan al título nacional bajo el mando del estratega Pablo Guede.

Alianza Lima oficializó la renovación de Paolo Guerrero para la temporada 2026

A través de sus redes sociales, la institución victoriana hizo oficial la firma de contrato con el delantero Paolo Guerrero, quien seguirá unido a la institución por todo el 2026. Su renovación se da luego de haber tenido una exitosa campaña 2025, con el club de sus amores.

"Paolo Guerrero renueva su vínculo con la blanquiazul. Seguimos juntos, seguimos creyendo", escribió el 'equipo del pueblo' en su cuenta de 'X', antes Twitter. De esta forma, el ex Bayern Múnich y Hamburgo de Alemania continuará siendo uno de los principales referentes en el plantel, además tendrá como socios del gol a Luis Ramos y el argentino Federico Girotti para ambos torneos.

La campaña de Paolo Guerrero con Alianza Lima el 2025

Tras su arribo a mediados de la temporada 2025, el 'Depredador' anotó la cantidad de 18 goles oficiales de un total de 38 compromisos por Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Esta cifra reafirmó el buen presente que vive el ariete nacional y para este 2026, apunta a seguir siendo uno de los goleadores del equipo.

Trayectoria profesional de Paolo Guerrero

El histórico capitán de la selección peruana ha defendido la camiseta de históricos clubes peruanos y del extranjero.

Bayern Múnich (Alemania)

Hamburgo (Alemania)

Corinthians (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Internacional (Brasil)

Avaí FC (Brasil)

Racing (Argentina)

LDU Quito (Ecuador)

César Vallejo

Alianza Lima

Valor en el mercado de Paolo Guerrero

De acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt, Paolo Guerrero se cotiza en la actualidad en 50 mil euros en el mercado de pases. A sus 42 años esta cantidad viene siendo la más baja en la carrera profesional del veterano atacante, si se compara con los 8 millones de euros que obtuvo durante su etapa en Hamburgo de Alemania el 2009.