Federico Girotti dio rotundo comentario sobre el tricampeonato de Universitario: "No me..."

Universitario de Deportes se consagró tricampeón del fútbol peruano durante el 2023, 2024 y 2025. Por ello, la temporada 2026 de la Liga 1 está en disputa, ya que el cuadro merengue puede ser tetracampeón y Alianza Lima buscará arruinarle la fiesta consiguiendo el título nacional a final de año. Por ello, el flamante fichaje Federico Girotti fue consultado sobre el tricampeonato de la 'U' y dejó un fuerte comentario.

Federico Girotti, flamante delantero de Alianza, dio fuerte comentario sobre el tricampeonato que alcanzó Universitario

Girotti llegó a Lima para unirse a la pretemporada de Alianza Lima que comienza este sábado 3 de enero, con miras a la Serie Río de la Plata, y luego a la Liga 1 y Copa Libertadores del 2026.

En medio de su llegada al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el delantero argentino fue consultado sobre la presión que existe ahora que Universitario está cerca de coronarse tetracampeón.

Video: Jax Latin Media

Para Federico Girotti no es tan relevante que el cuadro merengue haya salido campeón 3 veces seguidas, ya que tiene el objetivo de hacer las cosas bien en Alianza Lima con el fin de salir campeones nacionales.

"Sabemos que tenemos que salir campeones. La verdad, no me importa que la 'U' haya salido 3 veces campeón. Nosotros venimos a hacer lo nuestro e intentar salir campeones", dijo el ariete argentino.

Federico Girotti es nuevo jugador de Alianza Lima

El goleador Girotti, de 26 años, es el flamante delantero que llega a Alianza Lima desde el Club Atlético Talleres de Argentina. Firmó por el club íntimo por las próximas tres temporadas, hasta el 2028, y para asegurar sus servicios, los victorianos tuvieron que desembolsar alrededor de 1,6 millones de dólares.