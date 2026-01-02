Alianza Lima vs Independiente: fecha, hora y canal de transmisión por la Serie Río de la Plata

Alianza Lima, bajo el mando del estratega argentino Pablo Guede está cerca de arrancar con su pretemporada 2026, donde tendrán como primer reto internacional su participación en la Serie Río de la Plata. En este torneo, los blanquiazules se enfrentarán a Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y Colo Colo. A continuación, repasa todos los detalles del choque contra 'Los Diablos Rojos'.

Alianza Lima vs Independiente: fecha del partido por la Serie Río de la Plata

Según la programación oficial del fixture, el duelo que sostendrá el elenco victoriano y el 'Orgullo Nacional' quedó pactado para llevarse a cabo este sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, que tiene la capacidad para recibir un promedio de 10.500 espectadores.

Fixture de Alianza Lima en la Serie Rio de la Plata

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata?

Alianza Lima e Independiente se verán las caras en un amistoso internacional por la Serie Río de la Plata a partir de las 19:00 horas locales de Perú o las 21:00 horas de Argentina. Te compartimos los horarios en los demás países del continente sudamericano.

México: 18:00 horas

Perú: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Independiente por la Serie Río de la Plata?

No te pierdas la transmisión del encuentro que protagonizarán los íntimos vs 'El Rojo' por la Serie Río de la Plata a través de la señal en exclusiva de Disney Plus Premium para el Perú y toda Latinoamérica. Del mismo modo, se espera que ESPN anuncie la programación de partidos que también serán televisados por dicha competición.

Alianza Lima se alista para su primer amistoso internacional 2026

Alianza Lima llegará al cotejo con días de preparación, y es que como se conoce los dirigidos por Pablo Guede arrancarán su pretemporada este 3 de enero y posteriormente viajarán a Uruguay para seguir concentrando y quedar listos para su primer reto de talla internacional del 2026. Esta gira también servirá como un termómetro previo a lo que será la Noche Blanquiazul contra Inter Miami en el Estadio de Matute.