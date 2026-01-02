Pablo Guede sorprendió con contundente medida sobre el futuro de Piero Cari en Alianza Lima

Alianza Lima se alista para poder afrontar una nueva temporada, donde tendrá la obligación de poder salir campeón de la Liga 1 para romper su mala racha sin títulos. Con ese objetivo en mente, los hinchas esperan contar con Piero Cari, uno de sus jugadores más prometedores. Precisamente, el nuevo DT Pablo Guede sorprendió al tomar una terminante medida con el futuro del jugador.

Pablo Guede sorprendió con contundente medida sobre el futuro de Piero Cari

Piero Cari fue una de las principales revelaciones de la última temporada en Alianza Lima. El joven volante deslumbró a los hinchas con su talento y, pese a su corta edad, logró disputar varios encuentros como titular. Sin embargo, en la recta final del campeonato perdió protagonismo y comenzaron a surgir versiones sobre una posible salida a préstamo.

Ante ese escenario, y teniendo en cuenta la proyección y condiciones del futbolista, el técnico Pablo Guede tomó una decisión importante respecto a su futuro. El estratega optó por incluir a Cari en la convocatoria para realizar la pretemporada con el plantel principal blanquiazul, según informó el periodista Gerson Cuba.

Piero Cari seguirá en Alianza Lima para el 2026 y realizará la pretemporada con el equipo.

De esta forma, Piero Cari tendrá la oportunidad de poder ganarse nuevamente un lugar en el equipo titular e iniciar con pie derecho la temporada 2026. Cabe recordar que el volante también es una de las opciones para el futuro de la selección peruana, donde ya hizo su debut, por lo que necesita minutos para ser considerado en futuras convocatorias.

Piero Cari tuvo una gran desempeño en el 2025

Durante la temporada 2025, Piero Cari ratificó que es uno de los futbolistas con mayor proyección del balompié nacional. El volante se convirtió en una pieza importante dentro del esquema de Alianza Lima, disputando 20 encuentros y dejando actuaciones destacadas, especialmente en la Copa Libertadores.

En total, acumuló más de 800 minutos en cancha, en los que registró un gol y dos asistencias. Si bien las cifras no son deslumbrantes, su influencia en el juego ofensivo fue determinante en varias victorias del equipo, un factor que le permitió ganarse rápidamente el cariño de la hinchada.

¿Cuál es el valor de mercado de Piero Cari?

Luego de su destacada irrupción en el primer equipo blanquiazul, el portal especializado Transfermarkt tasó a Piero Cari en 600 mil euros, un monto que lo ubica como uno de los jugadores mejor valorados del plantel pese a tener apenas 18 años.