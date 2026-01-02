Destacó en la Sudamericana y se emocionó tras unirse a la pretemporada de Alianza: "El más grande"

Alianza Lima viene realizando múltiples esfuerzos para poder concretar un equipo de primer nivel con el objetivo de poder destacar en temporada 2026. Los blanquiazules darán inicio a su pretemporada pensando en salir campeón de la Liga 1 y un destacado atacante que brilló en la Copa Sudamericana no dudó en expresar su emoción por unirse al plantel en los entrenamientos.

Destacó en la Sudamericana y se emocionó tras unirse a la pretemporada de Alianza Lima

Uno de los jugadores que llegó a nuestro país para unirse a los trabajos de Alianza Lima fue el argentino Gaspar Gentile, quien seguirá en el equipo para la temporada 2026 con el objetivo de poder revertir su papel de suplente ganándose un lugar en el once inicial.

Precisamente, mientras abandonaba las inmediaciones del Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, Gentile fue interceptado por las cámaras de 'Entre Bolas' y evidenció su alegría por continuar en el equipo, señalando que está ansioso e ilusionado de poder conseguir todos los objetivos.

Video: Entre Bolas

"Venimos con mucha ilusión, con muchas ganas de arrancar este año. Ojalá sea un buen año para todos. Esperemos poder ganarme el puesto en cada entrenamiento. Veremos la idea del profe, qué es lo que le gusta y ojalá podamos encajar ahí", expresó el atacante argentino.

Del mismo modo, el atacante argentino dejó claro su deseo de poder sobresalir pese a los refuerzos de nivel de los blanquiazules y recalcó que no tienen margen de error en esta nueva temporada, algo típico de un club como Alianza Lima, al que catalogó como "el más grande".

"Está bueno que hayan refuerzos porque hay competencia y si la competencia es sana te ayuda a mejorar, así que esperemos tirar todos para adelante y que sea un gran año para todos. En un club como Alianza, que es el más grande del Perú, no hay margen de error”, añadió.

Gaspar Gentile tuvo un gran rendimiento en la Copa Sudamericana

Durante la temporada 2025, Gaspar Gentile defendió la camiseta de Cienciano y Alianza Lima. Con el cuadro imperial logró sacar un notable desempeño siendo una de las piezas esenciales para las victorias del 'Papá' en la Copa Sudamericana, marcando 4 goles. Posteriormente, con los blanquiazules consiguió otra anotación, llegando a los 5 goles en el torneo, siendo uno de los goleadores.