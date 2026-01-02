Exjugador de Peñarol expresó su emoción tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima: "Muy feliz"

Alianza Lima está próximo a iniciar su pretemporada pensando en prepararse de la mejor manera para la afrontar la Liga 1 2026 y la fase previa de la Copa Libertadores. Por ello, buscan concretar sus últimos fichajes y dar por cerrado su plantel. En ese contexto, los hinchas se emocionaron luego de que una exfigura de Peñarol expresara su alegría tras acordar su contrato con los blanquiazules.

Ex Peñarol expresó su emoción tras llegar a un acuerdo con Alianza Lima

La directiva de Alianza Lima sabe que no puede equivocarse en la elección de sus refuerzos, por eso apostaron por darle continuidad a una de sus figuras. Nos referimos a Alan Cantero, quien acaba de volver al Perú para poder firmar su contrato con los 'íntimos', tras definir su salida de Godoy Cruz.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, el habilidoso atacante fue interceptado por las cámaras de Jax Latin Media y no dudó en demostrar su gran alegría por haber concretado su continuidad en la escuadra victoriana y manifestó sus grandes expectativas para la temporada.

Video: Jax Latin Media

"Muy feliz de estar acá nuevamente, renovando la ilusión y ojalá que sea un gran año. Menos mal que se dio todo rápido, yo quería estar acá y eso para mi es muy importante, ya estamos acá en el país y ahora que sea lo mejor para Alianza", expresó el jugador argentino.

Del mismo modo, Cantero mostró su gratitud tras conocer el gran esfuerzo económico que realizó la directiva por su fichaje. "Que el club siga confiando en mi es muy importante, eso habla de que hice un buen trabajo, pero ahora sé que tengo que dar más y he venido a eso. Mi primera intención siempre fue Alianza", acotó.

El extremo argentino logró tener una gran regularidad con la camiseta blanquiazul durante el 2025, disputando 32 partidos, la gran mayoría como titular. En dichos encuentros, el extremo consiguió marcar 5 goles y brindar 4 asistencias.

Alan Cantero opinó sobre el DT Pablo Guede

Del mismo modo, también le consultaron a Cantero por su opinión sobre ser dirigido por Pablo Guede. "Todavía no he hablado con Pablo Guede, pero cuando nos juntemos todo el plantel va a venir esa charla. Lo conozco de Argentina, sé que es un buen entrenador, que sale a lo que juega, ofensivo y esperemos que sea un buen año para todos", señaló

Alan Cantero jugó en Peñarol de Argentina

Alan Cantero desarrolló la gran parte de su carrera deportiva en el fútbol de su país, donde comenzó desplegando su talento en las filas de Peñarol de San Juan, club de la tercera categoría que le permitió adquirir rodaje. Luego de esa experiencia, dio el gran salto firmando por Godoy Cruz.