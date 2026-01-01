¡Uno más! Mediocampista dejó Alianza Lima tras cuatro temporadas: "Me voy con…"

Con el objetivo puesto en conquistar la Liga 1 2026, además de hacer una buena campaña a nivel internacional, Alianza Lima continúa concentrado en el mercado de pases, anunciando algunas incorporaciones y dando salida a varios elementos del plantel como fue en esta ocasión.

Y es que un talentoso jugador no continuará en el cuadro blanquiazul, cerrando un importante capítulo en su carrera. De acuerdo a una publicación compartida en redes sociales, el futbolista confirmó su partida a través de un emotivo mensaje que no tardó en generar reacciones en los aficionados.

Futbolista deja Alianza Lima para la temporada 2026

“Hoy llega el momento de cerrar un capítulo muy especial en mi carrera. Tras 4 años vistiendo y defendiendo esta camiseta, es hora de decir hasta pronto mi Alianza Lima. Gracias al club, a cada uno de mis entrenadores, a mis compañeros y a todas las personas que fueron parte de este proceso”, escribió el futbolista Said Peralta en su cuenta de Instagram.

Said Peralta se despidió con mensaje en redes sociales

El atacante de 22 años, que puede llegar a FC Cajamarca esta temporada, resaltó el aprendizaje y crecimiento que le dejó su paso por el elenco blanquiazul, cerrando así su historia después de cuatro temporadas.

“Me voy con grandes enseñanzas, experiencias inolvidables y recuerdos que aportaron a mi crecimiento como futbolista y como persona. Alianza Lima quedará siempre en mi corazón. Gracias por tanto”, agregó.

Said Peralta: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Said Peralta tiene un valor en el mercado actual de 100 mil €