¡Uno más! Mediocampista dejó Alianza Lima tras cuatro temporadas: "Me voy con…"
Alianza Lima se encuentra en reestructuración del plantel con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores 2026, dejando a algunos jugadores fuera del equipo.
Con el objetivo puesto en conquistar la Liga 1 2026, además de hacer una buena campaña a nivel internacional, Alianza Lima continúa concentrado en el mercado de pases, anunciando algunas incorporaciones y dando salida a varios elementos del plantel como fue en esta ocasión.
PUEDES VER: Periodistas colombianos dejan firme calificativo a Pedro Gallese tras fichaje: "Arquero de…"
Y es que un talentoso jugador no continuará en el cuadro blanquiazul, cerrando un importante capítulo en su carrera. De acuerdo a una publicación compartida en redes sociales, el futbolista confirmó su partida a través de un emotivo mensaje que no tardó en generar reacciones en los aficionados.
Futbolista deja Alianza Lima para la temporada 2026
“Hoy llega el momento de cerrar un capítulo muy especial en mi carrera. Tras 4 años vistiendo y defendiendo esta camiseta, es hora de decir hasta pronto mi Alianza Lima. Gracias al club, a cada uno de mis entrenadores, a mis compañeros y a todas las personas que fueron parte de este proceso”, escribió el futbolista Said Peralta en su cuenta de Instagram.
Said Peralta se despidió con mensaje en redes sociales
El atacante de 22 años, que puede llegar a FC Cajamarca esta temporada, resaltó el aprendizaje y crecimiento que le dejó su paso por el elenco blanquiazul, cerrando así su historia después de cuatro temporadas.
“Me voy con grandes enseñanzas, experiencias inolvidables y recuerdos que aportaron a mi crecimiento como futbolista y como persona. Alianza Lima quedará siempre en mi corazón. Gracias por tanto”, agregó.
Said Peralta: valor en el mercado
De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Said Peralta tiene un valor en el mercado actual de 100 mil €
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90