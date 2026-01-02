Alianza Lima sorprende e incorpora a un nuevo delantero para este 2026: "Primer equipo"
Competencia para Guerrero, Girotti y Ramos. Se conoció que Alianza Lima sumará a un '9' , que formará parte de la pretemporada 2026. ¿De quién se trata?
Con el plantel casi cerrado, Alianza Lima comienza con su pretemporada este sábado 3 de enero y en los próximos días también viajará a Uruguay, donde disputará partidos correspondientes a la Serie Río de La Plata. Ahora, recientemente se conoció que el equipo de Pablo Guede sumará un nuevo centrodelantero.
PUEDES VER: Alianza Lima definió a su último fichaje extranjero para este 2026: ¿Quién es y cómo juega?
De acuerdo a la información del periodista Gerson Cuba a través de su cuenta de X, Geray Motta, artillero que es categoría 2009, participará de la pretemporada a las órdenes de Pablo Guede, que observará a varios juveniles que podrían nutrir al equipo profesional.
"Decisión de la Dirección Deportiva, Gerencia Deportiva y CT. Geray Motta hará la pretemporada con el primer equipo de Alianza Lima", escribió el hombre de prensa.
Geray Motta firmó su contrato profesional en 2025.
Geray Motta es uno de los elementos más prometedores de las divisiones menores de Alianza Lima. Juega como '9' y en caso sea promovido al primer equipo de los victorianos, competiría por un lugar con Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.
El joven jugador ya firmó contrato profesional en 2025 y se espera que esta temporada pueda tener minutos, especialmente cuando los 'íntimos' deban afrontar tanto Liga 1 como Copa Libertadores de forma paralela.
Alianza Lima publicó cronograma de su pretemporada
Alianza Lima iniciará con la pretemporada este sábado 3 de enero. Primero se realizarán los exámenes médicos de rigor, luego habrá prácticas tanto en el Complejo EGB y Videna, la mayoría de días a doble turno. El miércoles 7 de este mes viajarán a a Montevideo, donde disputarán el torneo amistoso Serie Río de la Plata.
Alianza Lima y sus partidos en la Serie Río de la Plata
Conoce los encuentros amistosos que disputará Alianza Lima en Montevideo. Los horarios corresponden a Perú:
- Alianza Lima vs Independiente | Sábado 10 de enero (7:00 p.m.)
- Alianza Lima vs. Unión de Santa Fe | Miércoles 14 de enero (4:15 p.m.)
- Alianza Lima vs. Colo Colo | Domingo 18 de enero (7:00 p.m.)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90