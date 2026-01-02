Alianza Lima no lo renovó y ahora fue anunciado por club que jugará la Sudamericana: "Velocidad"

Alianza Lima es uno de los clubes más formadores del fútbol nacional y uno de los que más se está moviendo en el mercado de fichajes de la Liga 1, con fichajes, renovaciones y salidas. Precisamente, uno de los jugadores que no continuó en el equipo acaba de sorprender al firmar contrato con un rival de los blanquiazules que jugará la Copa Sudamericana.

Alianza Lima no lo renovó y ahora fue anunciado por club que jugará la Copa Sudamericana

Uno de los jugadores que más ilusiones despertaba entre los hinchas de Alianza Lima era el extremo Jorge del Castillo, quien tras dejar una grata impresión en las divisiones menores, dio el salto al primer equipo en la temporada 2023, donde tuvo escasos minutos. No obstante, pese a su proyección, la directiva decidió no renovarle el contrato y terminó dejando el club.

Ahora, la situación de Jorge del Castillo es sumamente diferente, pues tras dejó una grata impresión en las filas de Alianza Atlético de Sullana durante el 2025, ganándose su renovación para la siguiente temporada. El club hizo oficial la renovación del jugador en sus redes sociales.

Jorge del Castillo, ex Alianza Lima, jugará con Alianza Atlético todo el 2026.

"Jorge del Castillo 2026. El extremo izquierdo seguirá siendo parte del Vendaval en la temporada 2026. Desequilibrio, velocidad y compromiso con este escudo. ¡Vamos con todo, Jorge!", fue el mensaje que dejó anunciando la renovación del futbolista.

Del mismo modo, el cuadro norteño no dudó en destacar las características del jugador en el campo y ya esperan en poder contar con su aporte en el ataque para deslumbrar en la Liga 1 2026 y poder superar la llave de playoffs de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán a Deportivo Garcilaso, con el objetivo de llegar a la etapa de grupos.

Jorge del Castillo y su paso por Alianza Lima

Durante su estadía como jugador blanquiazul en 2023, Jorge del Castillo no obtuvo grandes minutos con el primer equipo y solo pudo jugar 3 partidos, la gran mayoría de ellos como suplente. En total, solo pudo sumar 27 minutos en campo. Por ello, la directiva decidió no renovarle su contrato para el 2024, año donde llegó a Alianza Atlético de Sullana.