Hernán Barcos tomó radical decisión en sus redes tras dejar Alianza y firmar con FC Cajamarca

Para muchos hinchas, Hernán Barcos es uno de los futbolistas más importantes que llegó a Alianza Lima en los últimos años, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera; sin embargo, su historia en La Victoria llegó a su fin para tristeza de los aficionados.

Ahora, y al iniciar el 2026, FC Cajamarca anunció al ‘Pirata’ como su flamante fichaje para luchar en la temporada donde espera ser protagonista. En medio de esta presentación, los seguidores del experimentado delantero se llevaron una sorpresa en las redes sociales.

Hernán Barcos captó la atención en su cuenta de Instagram

Resulta que Hernán Barcos cerró una gran etapa en su vida tras cinco temporadas, pues luego de dejar el conjunto blanquiazul decidió cambiar su foto de perfil de Instagram en la que antes aparecía con una casaca del club íntimo. Ahora, se luce con un polo blanco, dando inicio a una nueva historia en su carrera.

La foto de perfil de Hernán Barcos antes del 2026

La nueva foto de Hernán Barcos del 2026

Aunque solo se trata de un cambio que realizó en su red social, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los hinchas y usuarios en general que siguen de cerca todo el contenido que comparte el ‘Pirata’. Para muchos, una de las sorpresas en el mercado de fichajes de la temporada 2026.

El jugador de 41 años cerró su historia en el club de La Victoria a donde llegó en el 2021 como uno de los flamantes fichajes del extranjero, logrando el título de dicha temporada y el 2022. Ahora, el atacante se enfocará en conseguir los objetivos de su nuevo equipo.

Hernán Barcos: Clubes donde jugó