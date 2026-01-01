Jean Ferrari dejó rotundo mensaje tras ser consultado por salida de Rodrigo Ureña de Universitario

Rodrigo Ureña es para la mayoría de hinchas de Universitario de Deportes uno de los mejores refuerzos que llegó al equipo en los últimos años. Sin embargo, y para tristeza de muchos, el volante chileno no continuó luego tres temporadas en las que consiguió el tricampeonato el 2025.

Como era de esperarse, su salida generó diversas reacciones, por tratarse de una de las figuras del plantel que ha sido pieza clave en la obtención del título nacional. En ese contexto, el director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, fue consultado por la salida del ‘Pitbull’, a quien conoce bien cuando estuvo como administrador de la ‘U’.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Rodrigo Ureña?

“Ya te lo he mencionado, de los equipos en general no voy a dar una opinión puntual porque después se tergiversa y se genera una polémica”, dijo el ex administrador merengue en una entrevista con el programa PBO Campeonísimo. Esto, en medio de la salida del futbolista chileno del club crema que fue oficializado a través de redes sociales.

Cabe mencionar que al finalizar la temporada 2025, el futbolista desató una serie de interrogantes entre los aficionados, quienes esperaban su continuidad en el club por mucho tiempo para lograr las metas. Su experiencia en el campo fue de mucha ayuda en la 'U', lo que le permitió incluso ser convocado a la selección chilena por el extécnico Ricardo Gareca.

Sin embargo, la historia de Rodrigo Ureña en el equipo de Ate llegó a su fin, dejando una huella imborrable en la hinchada crema. Ahora, afrontará nuevos retos en Colombia con la camiseta de Millonarios.

¿Cuánto se cotiza Rodrigo Ureña?

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.