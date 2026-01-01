Rey Muñoz quedó rendido ante ex Cristal que firmó por Universitario hasta 2028: "Buen Jugador"

Una de las partidas más sensibles que tendrá Universitario desde el 2026 es la del futbolista chileno, Rodrigo Ureña. El 'Pitbull' tomó nuevos horizontes tras ganar el 'Tri' con los cremas; por lo que evidentemente el técnico español Javier Rabanal tendrá que hacer algunos cambios en la volante para afrontar la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Eduardo Rey Muñoz se rindió en elogios ante ex Sporting Cristal que firmó por Universitario

Eduardo Rey Muñoz, exjugador peruano que dejó huella en tienda merengue durante la época de los años 80, rompió su silencio tras la salida oficial del pivote extranjero y expresó su tristeza de que el club deje de contar con un referente en el once.

Sin embargo, pese a ello, el popular 'Cochoy' se mostró tranquilo porque sabe que la 'U' también dispone de otras variantes en su sector, y fue así como llenó de elogios a Jesús Castillo, exfigura de Sporting Cristal. A su vez, resaltó el rol de Jorge Murrugarra.

Jesús Castillo jugó en Sporting Cristal por 4 temporadas/Foto: LIBERO

"Un poco apenado pero el fútbol tiene esto, pero me deja tranquilo por Castillo, que es de selección, es un buen jugador. En los partidos que estuvo, no hizo extrañar a Ureña. Creo que ese lugar está bien copado porque también está Murrugarra", expresó Muñoz a través de una entrevista con Ovación.

Jesús Castillo llegó como refuerzo a Universitario procedente de Gil Vicente

En esa misma línea, Rey Muñoz no dudó en aplaudir la notable campaña que tuvo el lateral César Inga. Como se recuerda, el joven futbolista fue uno de los fichajes más sobresalientes del conjunto estudiantil el 2025 y hasta se ganó un lugar en la selección peruana.

"Inga en la 'U' fue una gran revelación, es un jugador que a mí me sorprende jugando por los dos lados, tuvo un año excelente", sentenció el ex Unión Huaral.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jesús Castillo en Universitario?

El volante peruano Jesús Castillo estampó su rúbrica oficial por Universitario de Deportes hasta finales de la temporada 2028, procedente de Gil Vicente de Portugal. Esta última temporada, demostró que tiene grandes condiciones para ser el reemplazante de Rodrigo Ureña en el once del elenco de Odriozola. Según sus números disputó 18 partidos por Liga 1 y Copa Libertadores, asimismo brindó 3 asistencias de gol.