Universitario comunica que futbolista no seguirá para el 2026: "Gracias por tu garra"

¡Atención! Previo al comienzo de la temporada 2026, y teniendo en cuenta que el mercado de fichajes está abierto en el fútbol peruano, Universitario de Deportes sorprendió a toda su hinchada al anunciar una nueva salida en su plantel. Esta vez se trata de un elemento defensivo, por lo que el elenco merengue deberá encontrarle un reemplazo pronto.

Los cremas son tricampeones de la Liga 1 y ahora lucharán por el tetracampeonato de la mano de Javier Rabanal, DT español que viene de ser monarca de Ecuador con Independiente del Valle. Sin embargo, en la Liga Femenina la historia es diferente debido a que acaba de perder, por segundo año consecutivo, la gran final ante Alianza Lima y en la campaña entrante buscará evitar a toda costa el tricampeonato blanquiazul.

Por ello, Universitario de Deportes viene reestructurándose y uno de los cambios que hizo fue la salida de su portera. "Agradecemos a Silvana Alfaro por su profesionalismo y compromiso vistiendo la crema, así como por la obtención de la estrella 10. ¡Éxitos en tus futuros retos!", precisó el club mediante su cuenta oficial de 'X'.

Universitario anunció la salida de Silvana Alfaro.

Recordemos que la guardameta salió campeona con la 'U' en el 2023 tras vencer a Alianza Lima en la gran final, pero no pudo levantar otro título durante su estadía en tienda crema. Esta no es la única baja de las merengues, ya que han informado muchas salidas a lo largo de los últimos días, una de ellas es la de Kimbherly Flores, hermana de Edison Flores, quien hizo oficial su retiro del fútbol profesional.

Universitario jugará la Copa Libertadores 2026

Pese a no haber salido campeón de la Liga Femenina 2025, Universitario ganó el derecho a participar de la Copa Libertadores Femenina 2026 gracias a que se hizo con el título del Torneo Clausura. Esto gracias al reglamento de la FPF, mientras que Alianza Lima clasificó a la edición 2027 del torneo Conmebol debido a que se hizo con el título nacional.