Universitario va por el golpe y apunta a contratar a ex San Lorenzo: "Preguntaron condiciones"

Universitario de Deportes tiene la gran responsabilidad de ganar el tetracampeonato de la Liga 1 2026. Para ello, la directiva del conjunto estudiantil viene asegurando algunos refuerzos nacionales y extranjeros. Uno de los últimos nombres es el de Héctor Fértoli, pero también podría sumarse otro compatriota desde Argentina.

Universitario tiene en la mira a ex San Lorenzo para la temporada 2026

Según la información que brindó el periodista Wilmer Robles a través de sus redes sociales, la 'U' no desiste y apunta a fortalecer su ataque por lo que tienen en carpeta a Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. El también pivote se encuentra como agente libre, tras terminar su contrato con Barracas Central de la Liga Profesional.

Iván Tapia en órbita de Universitario para la temporada 2026

"Universitario de Deportes está en búsqueda de un volante ofensivo. Hay un par de opciones pero una es la del volante argentino Iván Tapia, de 27 años por quien preguntaron condiciones", señaló el comunicador en su cuenta de 'X' antes Twitter.

Hay que precisar que, la posible llegada del jugador argentino-italiano a Ate depende principalmente si los futbolistas extranjeros Matías Di Benedetto y Williams Riveros obtienen su nacionalización como peruanos hasta antes del cierre del libro de pases en la Liga 1 2026, el cual según reglamento debe finalizar el 15 de marzo. Posterior a ello, no se podrá inscribir otros refuerzos.

¿Cómo le fue a Iván Tapia en Barracas Central?

Durante su paso por 'El Guapo', el mediocentro tuvo una importante continuidad pues disputó de manera oficial 32 partidos por la Liga Profesional Argentina. Del mismo modo, brindó 2 asistencias y marcó 2 goles. Su mejor registro fue con Barracas Central entre el 2021 y 2022 donde llegó a anotar 5 dianas. Tapia se desempeña como '10' pero también puede asumir labores como un '6' neto.

Trayectoria profesional de Iván Tapia

Barracas Central (Argentina)

San Lorenzo (Argentina)

Valor en el mercado de Iván Tapia

El jugador nacido en Buenos Aires, Argentina viene alcanzando un actual valor de 1.20 millones de euros en el mercado de pases, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt. Sin embargo, su cifra récord (3 millones de euros) la obtuvo con Barracas Central en el 2023.