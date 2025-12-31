0

Liga 1 2026: conoce cómo se define al campeón del fútbol peruano para la próxima temporada

Serán 18 los equipos que participarán en la Liga 1 2026. El formato no sufriría mayores modificaciones de cara a la próxima temporada.

Wilfredo Inostroza
Conoce cuál será el formato de la Liga 1 para la temporada 2026
Conoce cuál será el formato de la Liga 1 para la temporada 2026 | Foto: Carlos Félix | URPI-LR
COMPARTIR

Los hinchas de los 18 equipos que competirán en la Liga 1 2026 están expectantes del inicio de la temporada y la principal interrogante está relacionada al formato del certamen.

Ángelo Campos se despidió de Alianza Lima

PUEDES VER: Ángelo Campos cuenta con nuevo equipo tras dejar Alianza Lima: "Tiene acuerdo"

Pese a que todavía no se oficializaron las bases del torneo, diferentes borradores se han entregado a los clubes para que estos analicen los principales alcances, mismos que se detallarán a continuación.

Liga 1 2026: ¿Cómo se definirá al campeón del fútbol peruano?

El formato de la edición 2025 se mantendrá. Se jugará Apertura y Clausura, cuyos ganadores disputarán los play offs con los dos mejores segundos del Acumulado, sin contar a los campeones de los torneos cortos.

En caso un equipo se corone en ambos certámenes, será campeón nacional automáticamente y los tres primeros del Acumulado disputarán un play off (semifinal y final) para ser Perú 2, que otorgará un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario fue campeón nacional sin disputar los play offs.

Universitario fue campeón nacional sin disputar los play offs.

Liga 1 aumentará un cupo para extranjeros

Una de las principales novedades en la Liga 1 será que los clubes pueden inscribir hasta siete jugadores extranjeros, aunque la condición es que en el plantel no haya futbolistas nacionalizados.

Además, se puede reemplazar hasta dos cupos de extranjero para el Clausura; a diferencia de los últimos años, que solo se permitía una modificación a mitad de temporada.

Los 18 equipos participantes en la Liga 1 2026

    1. Universitario de Deportes
    2. Alianza Lima
    3. Sporting Cristal
    4. Cusco FC
    5. FBC Melgar
    6. Cienciano
    7. Alianza Atlético
    8. Deportivo Garcilaso
    9. Sport Huancayo
    10. ADT
    11. Los Chankas
    12. Atlético Grau
    13. Sport Boys
    14. Juan Pablo II College 
    15. UTC 
    16. Comerciantes Unidos 
    17. FC Cajamarca (recién ascendido)
    18. CD Moquegua (recién ascendido)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Todo tiene su final: Universitario confirmó la salida de Flores para el 2026

  2. Ángelo Campos cuenta con nuevo equipo tras dejar Alianza Lima: "Tiene acuerdo"

  3. Ex Binacional se rindió en elogios ante Alianza Lima tras firmar contrato: "Es un privilegio"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano