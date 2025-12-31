Liga 1 2026: conoce cómo se define al campeón del fútbol peruano para la próxima temporada

Los hinchas de los 18 equipos que competirán en la Liga 1 2026 están expectantes del inicio de la temporada y la principal interrogante está relacionada al formato del certamen.

Pese a que todavía no se oficializaron las bases del torneo, diferentes borradores se han entregado a los clubes para que estos analicen los principales alcances, mismos que se detallarán a continuación.

Liga 1 2026: ¿Cómo se definirá al campeón del fútbol peruano?

El formato de la edición 2025 se mantendrá. Se jugará Apertura y Clausura, cuyos ganadores disputarán los play offs con los dos mejores segundos del Acumulado, sin contar a los campeones de los torneos cortos.

En caso un equipo se corone en ambos certámenes, será campeón nacional automáticamente y los tres primeros del Acumulado disputarán un play off (semifinal y final) para ser Perú 2, que otorgará un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario fue campeón nacional sin disputar los play offs.

Liga 1 aumentará un cupo para extranjeros

Una de las principales novedades en la Liga 1 será que los clubes pueden inscribir hasta siete jugadores extranjeros, aunque la condición es que en el plantel no haya futbolistas nacionalizados.

Además, se puede reemplazar hasta dos cupos de extranjero para el Clausura; a diferencia de los últimos años, que solo se permitía una modificación a mitad de temporada.

Los 18 equipos participantes en la Liga 1 2026