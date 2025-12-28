Alianza Lima impacta tras cerrar acuerdo con ex Peñarol y tendrá 3 años de contrato: "Todo listo"

Alianza Lima viene potenciando su plantel para el 2026; año donde los íntimos tendrán un calendario bastante apretado al afrontar la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Conmebol Libertadores. Ante ello, la directiva blanquiazul no solo se preocupa en sumar nuevos fichajes, sino también por asegurar a sus futbolistas más importantes en el once.

Alianza Lima logró valioso acuerdo con ex Peñarol por las próximas temporadas

Bajo ese escenario, el periodista Nahuel Ferreira informó mediante sus redes sociales, que el 'equipo del pueblo' logró un acuerdo con Godoy Cruz por el atacante Alan Cantero. El ex Peñarol de San Juan de Argentina permanecerá en La Victoria luego de que el conjunto aliancista decida aquirir un porcentaje de su carta pase por las próximas temporadas.

"Hay acuerdo total para que Alianza Lima le compre a Godoy Cruz el 80% de la ficha del delantero Alan Cantero, me cuentan desde Perú que sería a cambio de 600 mil dólares aproximadamente, su contrato con los blanquiazules se extenderá 3 años más, con mejora salarial. Todo listo", precisó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Alan Cantero seguirá en Alianza Lima

Cabe mencionar que, el 'Tractor' había llegado al elenco grone en calidad de préstamo para esta temporada. Su continuidad venía siendo todo un suspenso en la hinchada, en vista de que Godoy Cruz, dueño de su carta pase había tenido nuevas elecciones presidenciales y en todo momento, la posición del 'Bodeguero' fue únicamente dejarlo ir por medio de su carta pase, aunque también estaba abierta la chance de negociar una nueva cesión.

La campaña de Alan Cantero en Alianza Lima

El futbolista de 27 años tuvo una aceptable participación a nivel local e internacional este 2025. Pese a algunas lesiones, Cantero demostró que posee efectividad de cara al gol. Según las estadísticas, el también extremo izquierdo afrontó 32 partidos oficiales, de los cuales convirtió 5 goles, y dio 5 asistencias.

Alan Cantero y su paso en Peñarol de San Juan

Alan Cantero jugó en Peñarol de San Juan en Argentina

En sus inicios en el fútbol profesional, Alan Cantero jugó en Peñarol de San Juan de su natal Argentina. El cuadro de la tercera categoría fue de los primeros elencos donde el delantero debutó profesionalmente, y luego dio el gran salto a Godoy Cruz de la Liga Profesional.