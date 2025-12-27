Miguel Trauco hace fuerzas para que futbolista de Universitario gane el 'Balón de Oro 2025'

¡Sorpresa! A inicios del 2025, Alianza Lima dio la hora en el fútbol peruano al contratar a Miguel Trauco, ex Universitario de Deportes que es su máximo rival en la historia. Con su fichaje se dijeron todo tipo de cosas, pero el de Tarapoto ha sabido ser profesional y se metió en el corazón de la hinchada. Ahora, el lateral izquierdo impactó a los aficionados al mandar un mensaje de apoyo para un jugador crema.

Como sabemos, el pueblo de La Victoria es muy orgulloso y le incomoda cuando uno de sus futbolistas tiene algo que ver con el 'compadre'. No obstante, en esta ocasión al 'Genio' no se le criticó nada debido a que el mensaje no fue exactamente para la 'U' o alguno de sus elementos que actualmente están bajo las órdenes de Javier Rabanal, su nuevo director técnico, sino para su hijo.

"Apoyen votando por Thiaguito en los comentarios", precisó Miguel Trauco en su cuenta oficial de Instagram, mediante una historia en la que reposteó la publicación de Titkitaka_pe. En ese post se menciona que Thiago Trauco está nominado al Balón de Oro 2025 de la Categoría 2012, por lo que su padre hizo un llamado a la hinchada para que lo apoyen.

Thiago Trauco es el hijo de Miguel Trauco, jugador de Alianza Lima.

Por parte de la afición de Alianza Lima, estarán divididos debido a que pueden apoyar al hijo de Miguel Trauco que juega en Universitario de Deportes, pero estarían dejando de lado a un futbolista también nominado por parte de los blanquiazules. Nos referimos al portero Ignacio Ramos, que gracias a su enorme actuación también cuenta con opciones de llevarse el premio.

¿Hasta cuándo tiene contrato Miguel Trauco en Alianza Lima?

Miguel Trauco todavía permanecerá en Alianza Lima por lo menos una temporada más. El 'Genio' tiene contrato en tienda blanquiazul hasta el 31 de diciembre del 2026, es decir por todo el año entrante. Luego de ello, dependiendo su rendimiento, se verá si el lateral de 33 años amplía su vínculo legal o no.