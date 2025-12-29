Javier Rabanal rompió su silencio y reveló qué le pidió Universitario: "Sería el primer..."

Universitario de Deportes oficializó a Javier Rabanal como su nuevo técnico de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Durante su estadía en España, fue entrevistado por una emisora local, donde le preguntaron qué le solicitaron los directivos para que aceptara ser el nuevo DT. El entrenador hizo una impactante revelación.

Javier Rabanal y el comentario que no le gustará a los hinchas de Alianza Lima

En la conversación con Radio Marca Tenerife, Rabanal fue invitado para hablar sobre sus inicios, su paso en Independiente del Valle y, sobre todo, sobre su nuevo club, Universitario.

El periodista Ramón Hernández le consultó al flamante técnico del cuadro merengue qué significa llegar al club peruano y qué le exigieron ahora para ser su nuevo DT.

"29 ligas tiene ganadas, ahora tiene un triplete ganado. A mí lo que me piden es el tetra porque sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos", afirmó en la radio española.

Video: Radio Marca Tenerife

De esta forma, Javier Rabanal dejó en claro que sentirá una gran presión al estar ahora en Universitario, pues existen hinchas muy pasionales y que le piden el tetracampeonato como objetivo principal.

"Sí hay mucha presión, date cuenta de que tienen muchos aficionados. Dicen que tiene cerca de 12 millones de seguidores. Tiene una capacidad de 60 mil espectadores en promedio en el estadio, siendo el segundo más grande de Sudamérica", continuó.

Por último y no menos importante, Rabanal afirmó que si logra ganar el cuarto título para el equipo merengue, serían los únicos en conseguir el tetracampeonato en el fútbol peruano. Comentario que puede generar opiniones divididas para los hinchas de Alianza Lima.