Prensa ecuatoriana no se midió y lanzó firme opinión tras llegada de Rabanal a la U: "Perder el..."
Reconocido medio de Ecuador impactó con su reacción tras hacerse oficial la incorporación del técnico español Javier Rabanal a Universitario para el 2026.
Universitario de Deportes anunció por todo lo alto a su flamante DT, Javier Rabanal, quien tendrá la responsabilidad de luchar por el tetracampeonato de la Liga 1 2026 para orgullo de los aficionados. Por su fuera poco, tendrá la misión de avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Bajo ese escenario, la prensa de Ecuador tomó conocimiento de ello y no dudó en pronunciarse públicamente.
Prensa de Ecuador dejó rotunda opinión tras la oficialización de Javier Rabanal en Universitario
En esta ocasión, Studiofútbol no tardó en reaccionar al fichaje oficial del técnico español a tienda merengue e indicó que el ex Independiente del Valle concretó rápidamente su incorporación a su nueva escuadra. Cabe resaltar que, Rabanal dejó las filas del 'Matagigantes' luego de proclamarse como campeón de la LigaPro 2025.
"Sin perder el tiempo. Rabanal fue anunciado en Universitario como su nuevo DT", precisó el citado medio ecuatoriano. Su tiempo de contrato con la 'U', será de toda una temporada en la que buscará hacer historia con el vigente tricampeón del fútbol peruano.
Prensa de Ecuador y su reacción al fichaje de Javier Rabanal.
De la misma forma, Studiofútbol subrayó que el reconocido entrenador tiene un duro reto en Universitario, pero también hicieron énfasis en la destacada labor que tuvo al mando de 'Los Rayados del Norte' donde avanzó hasta importantes fases del certamen Conmebol este 2025.
"Rabanal de 46 años, llega a Ate con el gran desafío de buscar el tetracampeonato en la Liga 1 y hacer una campaña histórica en la Copa Libertadores 2026. Su exitosa trayectoria en Independiente del Valle, donde no solo conquistó el campeonato local sino que también llevó al equipo a instancias avanzadas en torneos continentales, lo convierte en la apuesta ideal para continuar el proyecto ganador de la 'U'", acotaron.
Javier Rabanal será presentado en Universitario HOY lunes 22 de diciembre
HOY, lunes 22 de diciembre, el estratega español Javier Rabanal será presentado oficialmente ante toda la hinchada a partir de las 17:00 horas locales. Puedes seguir la transmisión a través del canal de YouTube de Universitario.
