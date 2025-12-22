0

Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones en el tricampeón

Con la llegada de Javier Rabanal, Universitario iniciará la pasarela de fichajes con jugadores extranjeros. Mira las novedades en el cuadro de Ate.

Finalmente, Javier Rabanal fue anunciado en Universitario de Deportes y se terminó con la incertidumbre tras la salida de Jorge Fossati. Con la llegada del entrenador español, los 'merengues' concretarán los fichajes pendientes, luego de que se confirmara que hay cinco futbolistas que se fueron del club. Conoce cómo se mueve el ambiente de la 'U' y cómo quedará el plantel que buscará el tetracampeonato y volver a pasar de fase en la Copa Libertadores.

Fichajes de Universitario 2026:

AtlasBajasRumores
Javier Rabanal - DTSebastián BritosAbel Hernández
Diego RomeroDiego ChurínGonzalo Mastriani
Gabriel CostaMichael Hoyos
Jorge Fossati - DT
Jairo Vélez
Rodrigo Ureña

Pese a que terminaron la temporada en octubre, al consagrarse tricampeón de la Liga 1, Universitario solo tiene un nuevo elemento confirmado y anunciado; es el técnico Javier Rabanal, por lo que deben de cerrar negociaciones en los próximos días, pues la pretemporada del equipo iniciará el próximo 2 de enero.

De otro lado, a falta de su presentación oficial, el arquero Diego Romero es otro de los que tiene un puesto asegurado en el plantel de Ate, sin embargo, todavía está pendiente puestos claves como el del delantero extranjero, el pivote (por Rodrigo Ureña) y extremos. Todo dependerá de las conversaciones entre Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, y el nuevo entrenador.

Jugadores con contrato en Universitario

  • Miguel Vargas hasta 31/12/2026
  • Hugo Ancajima hasta 31/12/2026
  • Aldo Corzo hasta 31/12/2026
  • Jairo Concha hasta 31/12/2026
  • Rodrigo Ureña hasta 31/12/2026
  • Jorge Murrugarra hasta 31/12/2026
  • Martín Pérez Guedes hasta 31/12/2026
  • Horacio Calcaterra hasta 31/12/2026
  • Álex Valera hasta 31/12/2026
  • Andy Polo hasta 31/12/2026
  • José Rivera hasta 31/12/2026
  • Anderson Santamaría hasta 31/12/2027
  • César Inga hasta 31/12/2027
  • José Carabalí hasta 31/12/2027
  • Paolo Reyna hasta 31/12/2027
  • Williams Riveros hasta 31/12/2027
  • Matías Di Benedetto hasta 31/12/2027
  • Sebastián Flores hasta 31/12/2027
  • Jesús Castillo hasta 31/12/2028
  • Edison Flores hasta 31/12/2028.

