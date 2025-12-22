Fichajes de Universitario 2026: altas, bajas, rumores y renovaciones en el tricampeón

Finalmente, Javier Rabanal fue anunciado en Universitario de Deportes y se terminó con la incertidumbre tras la salida de Jorge Fossati. Con la llegada del entrenador español, los 'merengues' concretarán los fichajes pendientes, luego de que se confirmara que hay cinco futbolistas que se fueron del club. Conoce cómo se mueve el ambiente de la 'U' y cómo quedará el plantel que buscará el tetracampeonato y volver a pasar de fase en la Copa Libertadores.

Fichajes de Universitario 2026:

Atlas Bajas Rumores Javier Rabanal - DT Sebastián Britos Abel Hernández Diego Romero Diego Churín Gonzalo Mastriani Gabriel Costa Michael Hoyos Jorge Fossati - DT Jairo Vélez Rodrigo Ureña

Pese a que terminaron la temporada en octubre, al consagrarse tricampeón de la Liga 1, Universitario solo tiene un nuevo elemento confirmado y anunciado; es el técnico Javier Rabanal, por lo que deben de cerrar negociaciones en los próximos días, pues la pretemporada del equipo iniciará el próximo 2 de enero.

De otro lado, a falta de su presentación oficial, el arquero Diego Romero es otro de los que tiene un puesto asegurado en el plantel de Ate, sin embargo, todavía está pendiente puestos claves como el del delantero extranjero, el pivote (por Rodrigo Ureña) y extremos. Todo dependerá de las conversaciones entre Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, y el nuevo entrenador.

Jugadores con contrato en Universitario