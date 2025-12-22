- Hoy:
Club de segunda de Argentina confirma nuevo fichaje de Universitario para el 2026: "Muchos éxitos"
¡El elegido! Universitario de Deportes busca armar un plantel de lujo para la temporada 2026 donde luchara por el ‘Tetra’ y la Copa Libertadores.
Universitario logró el tricampeonato nacional y ahora se enfoca en lo que será la temporada 2026 donde quiere seguir haciendo historia. En ese contexto, las renovaciones, refuerzos y salidas comenzaron, con el entrenador Javier Rabanal como entrenador. A su vez, se conoció al primer fichaje extranjero.
Cabe mencionar que en las últimas semanas, la ‘U’ oficializó la partida de Sebastián Britos, Jairo Vélez, Diego Churín y Gabriel Costa, además de Jorge Fossati, generando interrogantes en la hinchada crema por saber quiénes serán las incorporaciones del extranjero en busca de repotenciar el equipo.
Universitario y su primer refuerzo extranjero para la temporada 2026
“Se confirmó lo que se hablaba. Caín Fara decidió no renovar su contrato y se irá libre a Universitario de Perú. Tras año y medio, disputó 35 partidos y se suma a las 11 salidas previas en este mercado. Una baja muy sensible”, informaron desde Argentina, en medio de la presentación del estratega Javier Rabanal en el club merengue.
Noticia en desarrollo…
