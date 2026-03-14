Pensiones de ONP a domicilio: ¿Cuándo llega a tu zona? Verifica AQUÍ distritos y fechas de marzo 2026

Para beneficio de todos sus afiliados, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) entrega pensiones a domicilio desde hace largo tiempo, como parte de su modalidad para respaldar a aquellos que no pueden movilizarse por alguna situación de salud o edad.

Ante ello, este mes de marzo ya se confirmó el inicio de las entregas para todos los ciudadanos que se encuentran registrados en el sistema de pagos. Desde el pasado jueves 12 se viene realizando los abonos por vivienda, de acuerdo a la zona establecida en el cronograma.

Si quieres conocer en qué fecha te corresponde percibir el dinero de tu pensión, entonces AQUÍ te indicaremos cómo se ha organizado el servicio por distritos en los diferentes sectores de Lima.

Pagos de ONP a domicilio iniciaron el pasado 12 de marzo / FOTO: ONP

Cronograma de pagos ONP a domicilio

Lima Sur:

12 y 13 de marzo: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Norte:

Del 14 al 16 de marzo: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Centro:

Del 17 al 19 de marzo: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Habrá una segunda visita para pagos de ONP a domicilio?

Sí, el próximo viernes 20 y sábado 21 de marzo se realizará otra visita en todos los distritos mencionados, para quienes no pudieron ser ubicados en la primera programación.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio de ONP?

Entra a la plataforma: Accede a onpvirtual.pe.

Selecciona la opción "Cobro pensión" y luego "Quiero solicitar pago a domicilio".

Ahora coloca tus datos: número de documento, clave virtual, correo y la dirección donde deseas recibir el pago.

Finalmente, la ONP enviará la confirmación al correo registrado en un plazo aproximado de 5 días hábiles.

¿Quiénes pueden acceder a la pensión a domicilio de ONP?

El pago de pensiones de ONP que se hace en el hogar de cada jubilado, se trata de un servicio gratuito dirigido a pensionistas que tienen dificultades para acercarse hasta una agencia bancaria o utilizar cajeros automáticos.