ONP, pago de pensiones en marzo 2026: ¿Qué jubilados cobran este lunes 9? Consulta el cronograma

El cronograma de pago de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), fue publicado para informar a la población acerca de las fechas oficiales en las que se hará el depósito correspondiente a marzo, por lo cual es clave conocer que este lunes 9 se continuará con los abonos.

De esta manera, los pensionistas podrán acceder a sus pagos por medio de agencias bancarias, cajeros automáticos, agentes bancarios cercanos a sus domicilios, o desde la propia vivienda, conforme vayan avanzando los tiempos en la organización.

La comunidad registrada en el sistema, se está rigiendo bajo el orden que indica la primera letra de su apellido paterno, por lo que AQUÍ podrás enterarte qué día llegará tu turno de cobrar el dinero de la ONP, según lo que diga la calendarización establecida.

¿Quiénes cobran pensión de ONP este 9 de marzo?

Los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que podrán desembolsar sus pensiones este lunes 9 de marzo, son los que tengan el apellido paterno con la letra inicial D, F, G, H, I, J, K o L, conforme al cronograma publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano

Cronograma de ONP en marzo

Apellidos A-C: viernes 6 de marzo

Apellidos D-L: lunes 9 de marzo

Apellidos M-Q: martes 10 de marzo

Apellidos R-Z: miércoles 11 de marzo

Bancos disponibles para cobro de pensiones ONP