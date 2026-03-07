- Hoy:
Resultados Examen de admisión UNMSM 2026-II: ver puntajes y lista de ingresantes para las áreas D y E
La UNMSM se encuentra a poco de llevar a cabo su primer examen de admisión este sábado 7 de marzo para las áreas D y E. Conoce AQUÍ los resultados.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se alista para recibir a miles de aspirantes este fin de semana, quienes buscan acceder a las vacantes en alguna de las 81 carreras disponibles. HOY, sábado 7 de marzo se dará la primera evaluación programada para dos sectores.
De acuerdo a lo que señala la data de la casa de estudios, durante este primer Examen de Admisión solo se registrarán las pruebas correspondientes al área D y E, es decir lo que engloba las ramas de Ciencias Económicas y de la Gestión, y también la de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales.
El proceso de admisión se ha distribuido en cuatro días: sábado 7, domingo 8, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026. En cada una de estas fechas se evaluarán diferentes áreas. Si eres uno de los postulantes, AQUÍ podrás conocer cómo verificar los resultados.
¿Cómo presentarse al Examen de Admisión de la UNMSM?
La 'Decana de América' señala que se deberá asistir a la evaluación con vestimenta ligera, es decir pantalón de buzo, de tela, de algodón, pero sin broches o mayores detalles. En el caso del cabello, es necesario que al tenerlo largo, deba estar suelto.
Conoce qué dice el reglamento de vestimenta para el Examen de Admisión 2026 / FOTO: UNMSM
Recomendaciones para el Examen de Admisión
La información de la institución educativa detalla que es necesario contar con el DNI vigente y actualizado, además de la impresión del carné de postulante, para así evitar demoras al ingresar.
LINK de resultados del Examen de Admisión
Los resultados de la prueba suelen estar disponibles en horas de la noche del mismo día de ejecución. Se podrán revisar a través del LINK oficial de la plataforma: https://admision.unmsm.edu.pe/portal/
¿Qué se prohíbe para el Examen de Admisión?
- Joyería y accesorios (aretes, anillos, pulseras, etc...)
- Aparatos tecnológicos (smartphone, tablets, celular, otros...)
- Vestimenta seleccionada (no se permite uso de casacas, chompas, polos o poleras con capucha, cartera, billetera y otros)
- Útiles de escritorio (lápiz, libros, cuadernos, etc...)
- Comida y bebidas.
