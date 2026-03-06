- Hoy:
Gobierno anuncia clases virtuales en Lima y Callao por escasez de gas: ¿hasta cuándo durará la medida?
En una reciente conferencia, el PCM informó que una de las medidas ante la emergencia por gas natural será que las clases se desarrollen de manera remota.
Actualmente, Perú enfrenta una crisis energética por falta de gas natural y derivados, que está afectando principalmente a Lima, Callao y otras regiones del país. Ante esta situación, el Gobierno ha tomado la decisión de anunciar clases virtuales en Lima y Callao por una semana. Conoce más detalles al respecto.
PUEDES VER: Sedapal confirma corte de agua en Lima HOY, viernes 6 de marzo: verifica las zonas afectadas y horarios
En una reciente conferencia de prensa de este viernes 6 de marzo, los ministros de Estado brindaron más detalles sobre las medidas que se tomarán respecto a este panorama que afecta a miles de familias en el país. Es así que Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, confirmó que se desarrollarán clases de manera remota en todos los niveles educativos.
Se agregó que esta medida aplicará a colegios, institutos y universidades privadas. Hasta el momento, se espera que a través del Ministerio de Educación (Minedu) emita algún comunicado brindando más detalles, respecto a la fecha desde que regirá, puesto que algunos colegios privados ya comenzaron sus clases.
Se anuncian clases virtuales y teletrabajo ante la escasez de gas.
Cabe señalar que el anuncio del Gobierno peruano se da a más de una semana del inicio del año escolar 2026 a nivel nacional, puesto que las clases en los colegios públicos comenzarán el próximo lunes 16 de marzo.
