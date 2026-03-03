Precio del gas en Perú HOY, martes 3 de marzo: estos son los costos actualizados en Lima y Callao

El pasado 1 de marzo, se declaró en emergencia el suministro de gas luego de que se presentara la fuga y deflagración del mismo en el yacimiento de Camisea, en Cusco. Esta situación ha generado que el Ministerio de Energía y Minas tome medidas drásticas frente a la falta del recurso, lo cual afectará directamente en conductores de todas parte del país.

El MINEM restringió la venta de este combustible para vehículos particulares en Lima, priorizando únicamente el abastecimiento para buses. El hecho preocupa a la población, pues todo lo ocurrido generará un incremento considerable en los precios del gas, perjudicando el bolsillo de más de un peruano.

Ante este escenario que se ha establecido hasta por 14 días, es clave tener presente el registro de costos que está presentando el gas durante estas últimas horas en las que se ha reportado la urgencia suscitada en Cusco. AQUÍ te compartimos la información que necesitas conocer.

Gas natural en el Perú se encuentra en emergencia / FOTO: Viceministro de Hidrocarburos

Precios de la gasolina en Perú

GASOHOL PREMIUM: 10,20 - 20,29

GASOHOL REGULAR: 9,59 - 22,00

GASOLINA 84: 12,80 - 17,99

GASOLINA PREMIUM: 11,09 - 21,99

GASOLINA REGULAR: 9,27 - 22,00

Combustible HOY, 3 de marzo

Estación Petro Perú cruce con 28 de Julio y Av. Brasil.

GNV 1.95 (ya no hay gnv)

GLP 6.59 (aumentó en un sol)

DIÉSEL 17.99 (una variación de 1.79)

G REGULAR 13.99 (antes a 12.10)

G PREMIUM 16.49 (antes 14.30)

BALÓN DE GAS 10 KG 41

Estación Repsol cruce de General Orbegoso con Jirón Huaraz.

GNV 1.68 (solo están priorizando taxis y transporte)

GLP 6.59 (aumentó en un sol)

DIÉSEL 14.49 (antes 13.96)

G REGULAR 13.69 (antes a 13.24)

G PREMIUM 15. 39 (antes 14.98)

BALÓN DE GAS 10 KG no tienen, ayer se acabó pero el día de hoy harán la recarga.

Estación Energigas cruce de las Av. Naciones Unidad con Av. Venezuela.

GNV 3.50 (antes estaba a 1.59, pero en estos momentos ya no hay)

GLP 6.59 (aumentó en 1.5)

DIÉSEL 14.39 (antes 14.10)

G REGULAR 15.39 (antes a 14.15)

G PREMIUM 17.29 (antes 15.05)

BALÓN DE GAS 10 KG no tienen

ÚLTIMOS reportes sobre el precio del gas

Balón de Gas (GLP 10kg): Precios reportados desde S/ 38.00 a S/ 45.50 en zonas urbanas.

Gas Natural Vehicular (GNV): Está entre S/ 1.47 y S/ 2.95 por metro cúbico.

GLP Vehicular: El precio por galón oscila entre S/ 8.71 y S/ 10.26 en Lima.

LINK para saber el precio del combustible en tiempo real

Si quieres conocer el costo de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú, solo deberás ingresar al siguiente LINK: https://www.facilito.gob.pe. Desde AQUÍ podrás identificar las estaciones que tengan menor precio al instante.