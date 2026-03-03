MÁXIMA ALERTA para Walmart de Cheyenne: lo atraparon robando, pero el cargo de 'DELITO GRAVE' no fue solo por la mercancía

Un hombre de Cheyenne enfrenta graves acusaciones tras un presunto robo en una tienda Walmart, en un caso que genera preocupación entre los empleados y la comunidad local. No solo se le imputa por sustraer productos, sino también por violar una advertencia de intrusión previamente emitida. La información fue difundida por Cap City News.

Hombre en Cheyenne enfrenta cargos graves por violar la prohibición de Walmart.

Arrestan a un hombre que robó en Walmart mientras incumplía una advertencia legal

Según reporta Cap City News, alrededor de las 9:34 p.m. del 7 de febrero, agentes policiales respondieron a un llamado en el Walmart ubicado en Dell Range Boulevard, donde se habría producido un robo de mercancía. La pérdida reportada por el personal de la tienda ascendió a 99,84 dólares, señala el medio.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a un hombre con chaqueta negra y pantalones caqui ocultando una caja de tinta de impresora en el bolsillo de la chaqueta, además de portar otro artículo envuelto en una caja blanca sobre el pecho. Esta evidencia audiovisual resultó clave para identificar al sospechoso.

Como detalla Cap City News, los oficiales localizaron más tarde a una mujer que había estado con el sospechoso dentro de la tienda. Al ser entrevistada por la policía en la cuadra 2200 de Dell Range Boulevard, confirmó que estaba acompañando al hombre identificado como sospechoso, lo que reforzó la investigación.

Acusado enfrenta cargos por hurto y por desobedecer advertencia de intrusión

La policía, citada por Cap City News, confirmó que el sospechoso fue identificado como Timothy E. Benson Jr., de 42 años, tras comparar las imágenes de vigilancia con una fotografía de archivo y una foto reciente de su licencia de conducir.

Documentos judiciales muestran que Benson no solo fue acusado del robo en Walmart, sino que también estaba violando una advertencia de intrusión criminal activa para dos tiendas Walmart en Cheyenne. Esta advertencia, vigente desde el 21 de enero de 2025, permanecerá hasta el 21 de julio de 2026. Además, sus antecedentes revelan una condena por hurto emitida en la misma fecha por el Tribunal de Circuito del Condado de Laramie, lo que agravó los cargos en su contra.

El sospechoso enfrenta ahora cargos por delitos graves de robo y hurto, y la investigación continúa conforme avanzan los procedimientos legales correspondientes.