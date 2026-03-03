¿Perú? FIFA reemplazaría a Irán en el Mundial 2026 con histórica selección: "Esperanza"

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y pronto podrían anunciarse cambios en cuanto a los equipos clasificados. La alarmante situación en el Medio Oriente sería el motivo principal por el que Irán quede fuera de la cita mundialista. La FIFA y la Federación de Fútbol de Irán lo definirán en los próximos días. Ante ello, surgió la posibilidad de contar con otra selección.

A pocas semanas del Mundial 2026, la FIFA podría perder a una de las selecciones por una situación que escapa de sus manos. Hasta el momento no existe información oficial, pero todo parece indicar que Irán no será parte de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos. El conflicto con Estados Unidos ha crecido en gran medida y la selección de Irán quedaría fuera del máximo evento futbolístico.

"Lo que es seguro es que después de este ataque, no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza, pero son los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso", dijo Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán.

Mehdi Taj puso en duda la participación de Irán en el Mundial.

¿Qué selecciones podrían reemplazar a Irán?

Con esta situación sobre la mesa, es necesario hacerle un repaso al reglamento que tiene la FIFA sobre el Mundial, donde se indica que el país elegido debería ser Irak debido a que tiene mejor ubicación en la Confederación Asiática de Fútbol y está en fase de repechaje. La selección clasificada tendría que ser de la misma confederación; es decir, la AFC (Asian Football Confederation).

La FIFA todavía no se ha pronunciado de manera oficial y todo se trata de una especulación ante el difícil panorama que se vive en los países implicados. Otras de las selecciones que también ingresan a la conversación son Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kirguistán y Uzbekistán.

Finalmente, se debe considerar la clasificación de Irak en el repechaje y la primera opción pasaría a ser Emiratos Árabes Unidos, pero la FIFA también podría tener en cuenta a un país fuera de Asia.