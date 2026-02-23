¡Toma nota! Los 25 partidos del Mundial 2026 que se verán completamente gratis por señal abierta en Perú

Ya no falta nada para que empiece el Mundial FIFA 2026 y los amantes del fútbol acaban de recibir una excelente noticia, pues América TV transmitirá 25 partidos de la fase de grupos en señal abierta y su aplicativo América TVGO de manera completamente gratis.

Dentro de estos duelos, tenemos varios partidazos como, por ejemplo, el Brasil vs Marruecos, Costa de Marfil vs Ecuador y Francia vs Senegal de la primera joranada; de la segunda fecha tendremos México vs Corea del Sur, Noruega vs Senegal e Inglaterra vs Ghana; lamentablemente, para la tercera fecha, América TV solo pasará cinco cotejos.

Fecha 1 del Mundial 2026

México vs Sudáfrica | jueves 11.06 | 2.00 p. m.

Canadá vs Repesca UEFA | viernes 12.06 | 2.00 p. m.

Estados Unidos vs Paraguay | viernes 12.06 | 8.00 p. m.

Brasil vs Marruecos | sábado 13.06 | 5.00 p. m.

Países Bajos vs Japón | domingo 14.06 | 3.00 p. m.

Costa de Marfil vs Ecuador | domingo 14.06 | 6.00 p. m.

Bélgica vs Egipto | lunes 15.06 | 2.00 p. m.

Francia vs Senegal | martes 16.06 | 2.00 p. m.

Argentina vs Argelia | martes 16.06 | 8.00 p. m.

Inglaterra vs Croacia | miércoles 17.06 | 3.00 p. m.

Fecha 2 del Mundial 2026

Repesca UEFA vs Suiza | jueves 18.06 | 2.00 p. m.

México vs Corea del Sur | jueves 18.06 | 8.00 p. m.

Repesca UEFA vs Paraguay | viernes 19.06 | 11.00 p. m.

Países Bajos vs Repesca UEFA | sábado 20.06 | 12.00 m.

Alemania vs Costa de Marfil | sábado 20.06 | 3.00 p. m.

España vs Arabia Saudí | domingo 21.06 | 11.00 a. m.

Uruguay vs Costa Verde | domingo 21.06 | 5.00 p. m.

Noruega vs Senegal | lunes 22.06 | 7.00 p. m.

Inglaterra vs Ghana | martes 23.06 | 3.00 p. m.

Colombia vs Repesca UEFA | martes 23.06 | 9.00 p. m.

Fecha 3 del Mundial 2026

Escocia vs Brasil | miércoles 24.06 | 5.00 p. m.

Ecuador vs Alemania | jueves 25.06 | 3.00 p. m.

Noruega vs Francia | viernes 26.06 | 2.00 p. m.

Uruguay vs España | viernes 26.06 | 7.00 p. m.

Colombia vs Portugal | sábado 27.06 | 6.30 p. m.

Programación de los partidos del Mundial FIFA 2026. Foto: X/Expertos del Deporte

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, empezará el próximo jueves 11 de junio en el estadio Azteca y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

¿Qué canales transmitirán el Mundial 2026 en Perú?

Para territorio peruano, el Mundial FIFA 2026 podrá verse en los siguientes canales: América TV (canal 4), América TVGO, DirecTV Sports (DSports) y DGO.