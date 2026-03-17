Haaland pone el 1-1 en el Real Madrid vs Manchester City. | AFP

Haaland le dio vida al Manchester City tras marcar el 1-1 ante Real Madrid en la Champions - VIDEO

Erling Haaland apareció en el momento justo para empujar la pelota y marcar el 1-1 del Manchester City vs Real Madrid, que se mantiene1-4 en el global, a favor de los 'merengues'.