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Michael Olise anotó el empate del Bayern Múnich sobre el PSG. | Foto: captura/ESPN

Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG

El francés agarró la pelota, pasó entre varios defensores del PSG y sacó un fuerte remate para poner el empate parcial para el Bayern Múnich.

Gary Huaman
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