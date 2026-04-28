Michael Olise anotó el empate del Bayern Múnich sobre el PSG. | Foto: captura/ESPN

Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG

El francés agarró la pelota, pasó entre varios defensores del PSG y sacó un fuerte remate para poner el empate parcial para el Bayern Múnich.