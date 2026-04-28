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PSG vs Bayern Múnich por Champions League
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Universitario anunció la salida de Álvaro Barco
Dembélé no falló a la hora de definir el penal y puso la ventaja del PSG sobre el Bayern. | Foto: captura/ESPN

¡5 goles en un tiempo! Dembélé anotó el 3-2 de penal del PSG sobre el Bayern Múnich

¡Una locura de partido! Sobre el final del primer tiempo, Dembélé volvió a poner la ventaja del París sobre el Bayern en Francia.

Gary Huaman
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