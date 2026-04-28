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¡5 goles en un tiempo! Dembélé anotó el 3-2 de penal del PSG sobre el Bayern Múnich
¡Una locura de partido! Sobre el final del primer tiempo, Dembélé volvió a poner la ventaja del París sobre el Bayern en Francia.
¡Locura! Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich y volteó el marcador
¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París
Kylian Mbappé no falló ante Neuer: Real Madrid ya vence 3-2 al Bayern Múnich en Alemania
Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League
¡Arda Güler anotó golazo de tiro libre! Real Madrid lo da vuelta y gana 2-1 al Bayern Múnich
Tras garrafal error de Lunin: Pavlovic puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid - VIDEO
Neuer cometió tremendo error y Arda Güler no falló: Real Madrid ya gana 1-0 al Bayern Múnich
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