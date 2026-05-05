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Arsenal vs Atlético Madrid por la semifinal de Champions League
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Sporting Cristal vs Palmeiras: por la Copa Libertadores 2026
Bukayo Saka anotó el 1-0 del Arsenal sobre el Atlético de Madrid. | Foto: captura/ESPN

Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions

Sobre el final del primer tiempo, Bukayo Saka solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador en el Arsenal vs Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Champions League.

Gary Huaman
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