- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Palmeiras
- Cienciano vs Academia Puerto Cabello
- Arsenal vs Atlético Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions
Sobre el final del primer tiempo, Bukayo Saka solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador en el Arsenal vs Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Champions League.
Arsenal da el primer golpe: Viktor Gyökeres anotó el 1-0 de penal ante Atlético de Madrid
¡5 goles en un tiempo! Dembélé anotó el 3-2 de penal del PSG sobre el Bayern Múnich
Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG
¡Locura! Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich y volteó el marcador
¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París
Kylian Mbappé no falló ante Neuer: Real Madrid ya vence 3-2 al Bayern Múnich en Alemania
Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League
Te puede interesar