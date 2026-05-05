Bukayo Saka anotó el 1-0 del Arsenal sobre el Atlético de Madrid. | Foto: captura/ESPN

Arsenal con pie y medio en la final: Saka anotó el 1-0 ante el Atlético de Madrid por la Champions

Sobre el final del primer tiempo, Bukayo Saka solo tuvo que empujar el balón para abrir el marcador en el Arsenal vs Atlético Madrid por la semifinal de vuelta de la Champions League.