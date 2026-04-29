Julián Álvarez anotó el empate del Atlético de Madrid sobre Arsenal. | Foto: captura/ESPN

Julián Álvarez le rompió el arco: la 'Araña' puso el 1-1 del Atlético de Madrid sobre Arsenal

¡Apareció la 'Araña'! El argentino no falló su penal y dejó parado a David Raya para colocar el empate en la semifinal de ida de la Champions League.