Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich por Champions League | Composición: ESPN

¡Locura! Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich y volteó el marcador

A los 33 minutos del primer tiempo, João Neves se convirtió en héroe tras darle vuelta al marcador por 2-1. El PSG vence a Bayern Múnich por el duelo de ida de la semifinal de la Champions League.