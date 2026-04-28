- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Junior
- PSG vs Bayern Munich
- Cruzeiro vs Boca Juniors
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Tabla Cristal en Libertadores
- Alianza Lima vs San Martín
- Fichajes vóley
Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París
El georgiano sacó un fuerte remate cruzado para que los parisinos empaten la semifinal de ida de la Champions League.
Michael Olise le rompió el arco a Safonov y puso el 2-2 del Bayern Múnich sobre el PSG
¡Locura! Joao Neves anotó el 2-1 de PSG sobre Bayern Múnich y volteó el marcador
¡Goleador! Kane anotó el 1-0 de Bayern Múnich sobre PSG en la semifinal de la Champions League
Kylian Mbappé no falló ante Neuer: Real Madrid ya vence 3-2 al Bayern Múnich en Alemania
Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League
¡Arda Güler anotó golazo de tiro libre! Real Madrid lo da vuelta y gana 2-1 al Bayern Múnich
Tras garrafal error de Lunin: Pavlovic puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid - VIDEO
Neuer cometió tremendo error y Arda Güler no falló: Real Madrid ya gana 1-0 al Bayern Múnich
Te puede interesar