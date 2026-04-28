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PSG vs Bayern Múnich por Champions League
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Universitario anunció la salida de Álvaro Barco
Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo en la semifinal de Champions League. | Foto: captura/ESPN

Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París

El georgiano sacó un fuerte remate cruzado para que los parisinos empaten la semifinal de ida de la Champions League.

Gary Huaman
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