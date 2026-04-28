Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo en la semifinal de Champions League. | Foto: captura/ESPN

Khvicha Kvaratskhelia anotó un golazo: PSG ya empata 1-1 con Bayern Múnich en París

El georgiano sacó un fuerte remate cruzado para que los parisinos empaten la semifinal de ida de la Champions League.