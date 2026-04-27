PSG vs Bayern Múnich EN VIVO: hora, canal, alineaciones y apuestas por las semifinales de la Champions
¡Se viene un partidazo! PSG vs Bayern Múnich jugarán por la ida de las semifinales de la Champions League 2025-26 en el Parque de los Príncipes. Revisa aquí el horario, canal, apuestas y más.
PSG vs Bayern Múnich EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por las semifinales de ida de la UEFA Champions League 2025-26 este martes 28 de abril desde las 2.00 p. m. en Perú en el Parque de los Príncipes y contará con transmisión de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. En la siguiente nota encontrarás todo sobre este partidazo por la Liga de Campeones.
¿A qué hora juegan PSG vs Bayern Múnich por la Champions League?
El duelo entre PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League se jugará este martes 28 de abril desde las 2.00 p. m. en Perú y 9.00 p. m. en España. Revisa aquí el horario según tu país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
- Francia, España, Alemania e Italia: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich por la Champions League?
La transmisión del PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League estará a cargo del canal internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ en Sudamérica. Si te encuentras en España, entonces puedes seguirlo a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.
PSG vs Bayern Múnich: posibles alineaciones por la Champions League
- PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian; Doué, Dembélé y Kvarastkhelia.
- Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Michael Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.
PSG vs Bayern Múnich: árbitros del partido por la Champions League
- Árbitro principal: Sandro Schärer (Suiza)
- Asistentes de línea: Ángel Nevado y Guadalupe Porras (España)
- Cuarto árbitro: Jesús Gil Manzano (España)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (España)
- Asistente del VAR (AVAR): Guillermo Cuadra Fernández (España).
PSG vs Bayern Múnich: cuotas y pronósticos por la Champions League
|PSG
|EMPATE
|BAYERN MÚNICH
|Betsson
|2.38
|3.95
|2.75
|Betano
|2.42
|3.95
|2.77
|Bet365
|2.40
|3.90
|2.63
|Coolbet
|2.39
|3.96
|2.83
|Doradobet
|2.37
|3.80
|2.80
PSG vs Bayern Múnich: ¿cómo llegan ambos al duelo por Champions League?
PSG y Bayern Múnich están a punto de protagonizar uno de los partidazos de la temporada. Luego de dejar atrás a grandes equipos como Liverpool y Real Madrid, tanto parisinos como bávaros son amplios favoritos para quedarse con el título de la Champions League, por lo que el enfrentamiento en el Parque de los Príncipes será como una 'final adelantada'.
En lo que respecta a este enfrentamiento, Luis Enrique no podrá contar con una de sus máximas figuras: Vitinha. El portugués sufrió un golpe que le generó una inflamación y quedó fuera de la convocatoria, mientras que Fabián recibió el alta y estará disponible. Después, el equipo se mantendrá como ha venido jugando últimamente.
En cuanto al conjunto bávaro, Kompany también tiene problemas, pues no tiene a su plantel completo. A las ausencias de Tom Bischof y Lennart Karl, se suma la de Guerreiro por un desgarro menor. Lo positivo es que sí contará con su tridente letal que destaca en toda Europa: Díaz, Kane y Olise.
PSG vs Bayern Múnich: últimos partidos
- PSG 1-2 Bayern Múnich
- PSG 2-0 Bayern Múnich
- Bayern Múnich 1-0 PSG
- Bayern Múnich 2-0 PSG
- PSG 0-1 Bayern Múnich.
