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Canal confirmado para ver Atlético de Madrid vs Arsenal por semifinal de Champions League

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Arsenal por la ida de la semifinal de Champions League 2026.

Diego Medina
Atlético de Madrid y Arsenal juegan por la semifinal de Champions League.
Atlético de Madrid y Arsenal juegan por la semifinal de Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de vivir un partidazo entre Atlético de Madrid vs Arsenal por la ida de la semifinal de la Champions League en el Riyadh Air Metropolitano. Ambos elencos tienen méritos suficientes para llegar a esta instancia del torneo, por lo que ahora pondrán en el campo sus mejores armas para conseguir un marcador favorable en los primeros 90 minutos. Millones de hinchas están a la expectativa de este encuentro y por eso te informamos el canal confirmado para que lo disfrutes desde tu hogar.

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PUEDES VER: Canal confirmado para ver PSG vs Bayern Múnich por semifinal de Champions League 2026

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Arsenal?

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Arsenal por la ida de la semifinal de la Champions League se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en las aplicaciones de DGO y Disney Plus para sintonizarlo a través de tu PC, Smart TV o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Arsenal

  • Argentina: ESPN, FOX Sports, Disney Plus
  • Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
  • México: FOX México, tabii, FOX One
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

Estados Unidos: CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univisión, ViX

Atlético de Madrid vs Arsenal

Atlético de Madrid y Arsenal afrontarán un duelo clave de Champions League.

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Arsenal?

Atlético de Madrid llega a este duelo luego de una victoria ante Athletic Club por 3-2. El cuadro colchonero encadenaba cuatro partidos sin conocer victorias entre la Champions League, LaLiga y la final de la Copa del Rey, por lo que el conjunto de Diego Simeone ahora buscará el triunfo a como dé lugar para sacar ventaja en esta llave del certamen de la UEFA.

En el caso del Arsenal, viene de una importante victoria ante Newcastle por la Premier League, por lo que recuperó el primer lugar del campeonato. Sin embargo, sabe que Manchester City aún tiene un choque pendiente, por lo que no es momento de celebrar. Los Gunners superaron con solvencia a Sporting de Lisboa, por lo que ahora esperan hacer un juego inteligente ante el combinado español.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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