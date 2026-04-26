Canal confirmado para ver PSG vs Bayern Múnich por semifinal de Champions League 2026

Momento de ver un partidazo entre PSG vs Bayern Múnich por la ida de la semifinal de Champions League. Una final adelantada para millones de aficionados que determinará qué plantel estará a un solo paso de alzar la ‘Orejona’ al cierre del certamen. Conoce dónde ver la transmisión de estos vibrantes primeros 90 minutos que se llevarán a cabo en el Parque de los Príncipes de París, Francia.

¿Dónde ver PSG vs Bayern Múnich por semifinal de Champions League?

La transmisión del partido entre PSG vs Bayern Múnich por la ida de la semifinal de Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Disney Plus y DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver PSG vs Bayern Múnich

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, FOX Sports, Disney Plus

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

México: TNT Sports, Max México, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus, tabii

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univisión, ViX

Semifinal de Champions League entre PSG vs Bayern Múnich. Foto: UEFA.

¿Cómo llegan PSG y Bayern Múnich?

PSG afrontará este partido luego de su victoria ante Angers por 0-3 correspondiente a la Ligue 1. El cuadro de Luis Enrique se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones con 69 unidades, superando a su más cercano perseguidor que es Lens que suma 63 puntos. Con relación a la Champions League, los parisinos dejaron fuera en cuartos de final a Liverpool de Inglaterra con un global de 4-0.

Por el lado de Bayern Múnich, viene de una auténtica victoria en la Bundesliga de Alemania por 3-4. El equipo de Kompany perdió 3-0 ante Mainz en la primera parte, pero en el complemento lograron darlo vuelta para euforia de sus aficionados. De esta manera, el elenco bávaro es líder absoluto con 82 unidades, por 18 puntos encima que el segundo que es Borussia Dortmund. En el torneo UEFA, eliminaron a Real Madrid con un marcador global de 6-4.