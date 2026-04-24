Atlético de Madrid recibirá la visita del Arsenal en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, en el encuentro de ida de la Champions League que se disputará este miércoles 29 de abril. El partido podrá seguirse desde las 2.00 p. m., hora peruana, y promete ser un auténtico partidazo de principio a fin. En este sentido, las casas de apuestas no han sido ajenas al duelo y ya han dado a conocer sus pronósticos. Según el análisis de Apuesta Legal Perú, referente en la comparación de cuotas y rendimiento de las principales casas del sector, así luce el panorama previo al encuentro.

¿Cuánto paga Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Las cuotas actualizadas para el partido entre Atlético de Madrid vs. Arsenal son las siguientes:

Juega siempre con responsabilidad. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú encontrarás las cuotas que ofrecen las diferentes casas de apuestas para este partido y los que vienen, lo que te ayudará a identificar dónde obtienes mejores opciones.

Pronóstico Atlético de Madrid vs. Arsenal

Según, Apuesta Legal Perú, portal que compara cuotas de las principales casas de apuestas, el pronóstico da como posible ganador al Arsenal con una cuota promedio de 2.62. Mientras la victoria del Atlético de Madrid paga 2.95 y el empate se cotiza en 3.40.

De acuerdo con las estadísticas, los ‘Artilleros’ llegan a este encuentro como favoritos, con un 40% de probabilidades de llevarse la victoria en este primer partido. Por su parte, los ‘Colchoneros’ cuentan con un 30%. Además, el empate registra una probabilidad del 25%.

En general, el partido está bastante parejo, con ligera ventaja para Arsenal en algunos análisis, aunque Atlético suele subir sus opciones jugando en casa.

¿Cómo llega Atlético de Madrid vs. Arsenal?

Para este encuentro, que se disputará este miércoles 29 de abril, tanto el equipo español como el inglés llegan con un rendimiento irregular, por lo que la victoria será importante para su estado anímico. En ese sentido, el Atlético de Madrid ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que el Arsenal registra tres derrotas, un empate y una victoria.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League?

El encuentro en el Estadio Riyadh Air Metropolitano se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países:

Colombia, Ecuador, Perú, México (CDT), Estados Unidos (Central): 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos (Este): 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

Reino Unido: 8.00 p. m.

España, Italia, Francia, Alemania: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League?

Para seguir la transmisión del Atlético de Madrid vs. Arsenal por la Champions League, podrás hacerlo a través de la señal de ESPN. Además, tienes la opción de verlo vía streaming mediante Disney+.